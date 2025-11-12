Curiositat, aprenentatge i divulgació per la Setmana de la Ciència
El Museu de les Ciències i la Fundació Oceanogràfic han realitzat tallers i experiments en què escolars de diferents centres han pogut ser veterinaris, observadors científics o detectius pel Planeta
Per Aula
La Setmana de la Ciència va tornar a convertir València, ahir, en un punt de trobada entre la curiositat, l’aprenentatge i la divulgació. Entre les institucions que han sumat esforços destaca la Fundació Oceanogràfic, que ha dissenyat una programació científica i educativa per a acostar el coneixement marí als més joves des de múltiples perspectives.
Ahir dimarts, els exteriors del Museu dels Ciències —que també va traure els seus experiments de ‘La ciència a escena’ a l’exterior—, es van transformar en un espai interactiu on estudiants de diferents centres van participar en tallers pensats per a introduir-los en la biologia marina, la recuperació de fauna i la importància dels ecosistemes.
Un dels tallers que més interés va despertar va ser el de ‘Veterinari per un dia’, una activitat que va permetre als assistents conéixer de prop el treball que desenvolupa l’Àrea de Recuperació i Conservació d’Animals (ARCA) de la Mar. A través de simulacions i demostracions, els participants van descobrir com actuen els professionals davant un varamiento, quins protocols s’activen i per què la protecció dels animals marins és una labor tan urgent.
També va tindre una gran acollida ‘Detectives del comportament’, una activitat que els va convertir en observadors científics. Els educadors van explicar quines tècniques s’utilitzen per a estudiar a les belugues, des de la ecolocalización fins a la resposta d’estos animals al soroll submarí, un tema cada vegada més rellevant en la investigació del benestar animal.
Un altre espai, ‘Qui menja a qui?’, va abordar la cadena tròfica i el paper dels taurons, ratlles i mantes en l’equilibri dels oceans. A través de diferents dinàmiques, els estudiants van descobrir per què estos animals són essencials i quines amenaces els posen en risc en les mars de tot el món.
La programació continua esta setmana amb una mirada cap a la desinformació. Demà dijous, la meteoròloga i divulgadora Isabel Moreno impartirà la conferència «Surant en una mar de ‘bulos’» a la Sala Oval de l’Oceanogràfic. La sessió, gratuïta i accessible —inclou interpretació en llengua de signes—, abordarà els mites més estesos sobre el canvi climàtic, com reconéixer notícies falses i quines eines poden ocupar els ciutadans per a protegir-se de la manipulació informativa.
La setmana culminarà el diumenge amb ‘Clowntífic BigVan Ciència’, una proposta que mescla espectacle, entreteniment i experimentació amb l’objectiu de demostrar que la ciència també pot viure’s des de l’humor i la creativitat.
Dirigida als membres del club ‘Amics’ de l’Oceanogràfic i de la Ciutat de les Arts i les Ciències, l’activitat convida a gaudir de l’aprenentatge d’una manera desenfadada i estimulant.
La Setmana de la Ciència és molt més que una agenda d’activitats. És un moviment internacional amb el qual centenars d’institucions col·laboren per a promoure la cultura científica, despertar vocacions i bastir ponts entre la societat i la investigació. La Fundació Oceanogràfic contribuïx a este efecte amb programes educatius, projectes d’investigació, campanyes de sensibilització i accions participatives que busquen acostar la ciència de manera rigorosa i atractiva.
Se celebra des de 2001 amb caràcter nacional amb els objectius d’acostar la ciència al públic de totes les edats, estimular el gust pel saber científic i incentivar la participació dels ciutadans en qüestions científiques mitjançant la realització d’activitats de divulgació en museus, universitats, centres d’investigació i parcs tecnològics, entre altres.
