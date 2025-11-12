Parlem de... Carles Cano
La imaginació feta paraula
Fundació Bromera
Carles Cano (València, 1957) és una de les veus més originals i versàtils de la literatura valenciana contemporània. Llicenciat en Filologia Catalana, ha estat mestre, guionista, locutor, poeta, dramaturg i, sobretot,contacontes. Amb més de seixanta llibres publicats i una trajectòria plena de creativitat, Cano ha sabut convertir la fantasia, l’humor i la paraula en els eixos d’una obra que ha marcat generacions de lectors i lectores.
Va començar a escriure als anys huitanta per casualitat, i aquella aposta inicial es va transformar en una passió que ja no l’ha abandonat. Des d’aleshores, ha creat un univers literari propi, ple de personatges sorprenents i situacions insòlites, on l’humor i la imaginació sempre van de la mà. En obres com Columbeta, l’illa llibre, l’autor dona vida a mons imaginaris habitats per criatures tan divertides com els bromedaris o els cacadrils, exemples del seu esperit lúdic i del seu domini del llenguatge.
Com a narrador oral, ha portat la seua veu arreu del món: del Marroc al Regne Unit, passant per França, Mèxic o Guinea Equatorial. La seua manera d’explicar històries, viva i teatral, ha convertit cada actuació en un espectacle d’enginy i complicitat amb el públic.
Premiat en nombroses ocasions —entre altres, amb el Premi Lazarillo, el Vicent Silvestre o el Porrot d’Honor de les Lletres Valencianes—, Carles Cano continua demostrant que la literatura pot ser una festa, un espai on conviuen la paraula i el joc, la reflexió i el riure. En definitiva, una obra que ens recorda que imaginar és una forma de viure més intensament.
- El PSOE denuncia el abandono de 'toneladas' de víveres y productos de limpieza que no se repartieron tras la dana
- Compromís denuncia que los maceteros verdes de la plaza del Ayuntamiento de València están abandonados en un solar
- Fallece en Sicilia la joven de Requena que denunció a su tío ante la sospecha de que la envenenaba
- Fin a los billetes baratos de alta velocidad entre València y Madrid
- El racista del sector 5 de Mestalla: '¡Negro de patera! ¡Vete al Bioparc!
- Mazón a Vilaplana sobre las continuas llamadas que recibía el 29-O: 'Es lo de siempre, por lo de la foto”
- Localizan con vida en Algemesí al francés que llevaba siete meses desaparecido
- La ‘herencia’ de Mazón a las rentas altas: perdona 65 millones entre Patrimonio y Sucesiones en 2026