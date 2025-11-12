Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Parlem de... Carles Cano

La imaginació feta paraula

Carles Cano.

Carles Cano. / Levante-EMV

Fundació Bromera

València

Carles Cano (València, 1957) és una de les veus més originals i versàtils de la literatura valenciana contemporània. Llicenciat en Filologia Catalana, ha estat mestre, guionista, locutor, poeta, dramaturg i, sobretot,contacontes. Amb més de seixanta llibres publicats i una trajectòria plena de creativitat, Cano ha sabut convertir la fantasia, l’humor i la paraula en els eixos d’una obra que ha marcat generacions de lectors i lectores.

Va començar a escriure als anys huitanta per casualitat, i aquella aposta inicial es va transformar en una passió que ja no l’ha abandonat. Des d’aleshores, ha creat un univers literari propi, ple de personatges sorprenents i situacions insòlites, on l’humor i la imaginació sempre van de la mà. En obres com Columbeta, l’illa llibre, l’autor dona vida a mons imaginaris habitats per criatures tan divertides com els bromedaris o els cacadrils, exemples del seu esperit lúdic i del seu domini del llenguatge.

Com a narrador oral, ha portat la seua veu arreu del món: del Marroc al Regne Unit, passant per França, Mèxic o Guinea Equatorial. La seua manera d’explicar històries, viva i teatral, ha convertit cada actuació en un espectacle d’enginy i complicitat amb el públic.

Premiat en nombroses ocasions —entre altres, amb el Premi Lazarillo, el Vicent Silvestre o el Porrot d’Honor de les Lletres Valencianes—, Carles Cano continua demostrant que la literatura pot ser una festa, un espai on conviuen la paraula i el joc, la reflexió i el riure. En definitiva, una obra que ens recorda que imaginar és una forma de viure més intensament.

TEMAS

