Tretze estudiants valencians premiats a les Olimpíades Científiques
En total, s’ha reconegut el talent de 71 alumnes d’ESO i Batxillerat de tota Espanya en Física, Matemàtiques, Química, Biologia, Geologia, Economia i Informàtica
Un total de 71 estudiants de 3r i 4t d’ESO i de 1r i 2n de Batxillerat van rebre el passat divendres a la Biblioteca Nacional, a Madrid, els premis nacionals de les Olimpíades Científiques 2025 i el reconeixement del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports pels seus èxits en les fases internacional i iberoamericana d’aquestes competicions. Cada any, milers de joves de tot el país competeixen en les fases autonòmiques de les Olimpíades Científiques, que donen accés a la competició nacional en les matèries de Física, Matemàtiques, Química, Biologia, Geologia, Economia i Informàtica.
L’acte va estar presidit pel secretari d’Estat d’Educació, Abelardo de la Rosa, i la directora general de Planificació i Gestió Educativa, Susana Tejadillos, els quals felicitaren els estudiants i reiteraren el suport del ministeri a estes competicions. «Espere que esta oportunitat contribuïsca a incrementar la vostra curiositat per continuar descobrint, i que vos done l’impuls per a aconseguir que este món, que cada vegada es transforma de manera més ràpida, siga millor», assenyalà De la Rosa.
Quinze medalles per 13 valencians
Cal destacar la participació de la Comunitat Valenciana, que, en esta convocatòria, ha aconseguit 15 medalles en les fases nacionals de les diferents disciplines, sent la autonomia més guardonada, seguida de Madrid i Catalunya. L’acte comptà amb la participació de representants de les societats científiques implicades, així com de familiars dels estudiants. Els guardonats reberen, a més del reconeixement, premis per valor de 500, 750 i 1.000 euros, en funció de la categoria.
Els 13 guartdonats valencians són: Paula Rodrigo Peiro, 1ra en Biologia; Pau Alarcón Barbera, de 2n de Batxillerat, 5é en Biologia i 4t en Química; Sofía Requena Skalska, de 2n de Batxillerat, 8a en Biologia; Ariadna Franch Pérez, de 2n de Batxillerat, 9a en Informàtica; Victor Zhou, de 2n de Batxillerat, 1r en Química; Andrés Romero Velasco, de 2n de Batxillerat, 5é en Economia; Carlos Calderón Alba, de 2n de Batxillerat, 1r en Física i 2n en Química; Javier Pérez Villar, 1r de Batxillerat, 7é en Geologia; César Fernández Bonilla, de 2n de Batxillerat, 10é en Geologia; Elena Boix Miralles, de 2n de Batxillerat, B en Matemàtiques; José Martín Daries, de 2n de Batxillerat, 3r en Química; Adrià Romero Girona, de 2n de Batxillerat, 10é en Química, i Carla Mestre Carbó, de 2n de Batxillerat, 10é en Economia.
