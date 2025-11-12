‘La veu de la terra’ s’escolta al CRA Alt Carraixet
El centre celebra amb èxit el segon aplec ‘A cau de lluna’, inspirat en es trobades a l’aire lliure impulsades en els anys 70 i 80 per mestres com Ferran Zurriaga, Llorenç Giménez o Paco Bernad
Per Aula
La setmana passada, el CRA Alt Carraixet - Col·legi Mestre Ferran Zurriaga d’Olocau ha acollit un dels esdeveniments més especials del curs amb la celebració del II APLEC “A cau de lluna”. Una iniciativa que ha comptat amb la participació de les escoles d’Olocau i de Gàtova, i que, a l’igual que va succeir en la primera edició, realitzada el passat mes de febrer, ha conclòs amb un gran èxit d’acollida i una enorme satisfacció.
Així, alumnat, professorat i familiars dels xiquets i xiquetes han pres part en una experiència única, que ha unit aprenentatge, naturalesa i convivència amb l’objectiu d’estrényer els llaços amb l’entorn, les tradicions i tot allò que defineix el territori i les dos poblacions. Reprenent el llegat de les trobades a l’aire lliure impulsades en els anys 70 i 80 per mestres com Ferran Zurriaga, Llorenç Giménez o Paco Bernad, i ampliant-lo amb una mirada renovada des d’un punt de vista intergeneracional i internivell, la comunitat educativa ha desenvolupat un conjunt d’activitats que, sota el títol ‘La veu de la terra’, han girat al voltant dels conreus més arrelats a la Serra Calderona.
En este sentit, fruits tan lligats a la nostra cultura i la nostra manera de viure com la carabassa, la magrana, la garrofa i l’oliva han sigut els protagonistes, tant amb els treballs d’investigació duts a terme prèviament per l’alumnat dels diferents cicles, com amb les diferents propostes organitzades. Unes propostes entre les quals es trobaven els itineraris didàctics sobre estos cultius, els tallers de la Fira de l’APLEC (que va reunir prop de 200 persones), una divertida gimcana pel col·legi, el passeig nocturn “A cau de lluna”, la nit de convivència o unes dinàmiques d’orientació per llocs emblemàtics d’Olocau.
A més, ahir a la vesprada va tindre lloc un acte molt entranyable en el qual els assistents van poder compartir uns instants amb persones vinculades històricament al col·legi i a l’APLEC. Juntament amb elles, van estar també la regidora d’Educació, Cultura i Joventut, Desa Vilaplana, i l’alcalde, Antonio Ropero, qui va aprofitar per a felicitar a tots els membres de l’escola “pel seu extraordinari treball i per promoure una iniciativa amb tant de significat i tan enriquidora per a les futures generacions”.
En definitiva, la segona edició de l’APLEC ha complit novament el seu objectiu de crear comunitat des de l’educació. Amb dos dies inoblidables en els quals la il·lusió per descobrir, l’amor per la terra, la companyonia i la posada en valor d’allò que forma part de la nostra identitat han estat molt presents.
