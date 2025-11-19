Els primers campionats d’FPB-CVSkills reben 168 inscripcions de 68 centres
Les modalitats amb major interés per a l’alumnat han sigut Informàtica i comunicacions, Serveis comercials i Manteniment de vehicles
Levante-EMV
La primera edició dels campionats autonòmics de Formació Professional Bàsica (FPB-CVSkills) ha rebut un total de 168 inscripcions per a les 13 modalitats convocades per part dels centres educatius de la Comunitat Valenciana.
La Conselleria d’Educació a través de la direcció general de Formació Professional, ha posat en marxa, per primera vegada en la Comunitat Valenciana FPB-CVSkills, una iniciativa pionera dirigida a l’alumnat de Formació Professional Bàsica .
Participaran estudiants de 68 centres educatius: 10 de la província de Castelló, 23 de la de València i 35 de la d’Alacant. Les modalitats que han despertat més interés entre l’alumnat han sigut Informàtica i comunicacions, amb 32 inscripcions; seguida de Serveis comercials, amb 24; i Manteniment de vehicles, amb 22. També han destacat les inscripcions en Jardineria, Perruqueria i Estètica, Soldadura i Electricitat i electrònica, mostrant una gran diversitat d’interessos i vocacions.
A causa de l’elevada demanda, es realitzarà una selecció de l’alumnat competidor, seguint els criteris establits en les bases de la convocatòria. En este sentit, es prioritzarà l’alumnat de segon curs i es procurarà que competisca el major nombre de centres educatius, evitant la participació de més d’un alumne per centre, excepte en el cas que hi haja places disponibles.
Així mateix, les inscripcions per a les tres modalitats dels Programes de Qualificació Bàsica de Formació Professional (PFCB) també han superat les expectatives de la Conselleria d’Educació, consolidant l’interés creixent per esta iniciativa. La direcció general de Formació Professional publicarà pròximament i comunicarà als centres participants el llistat definitiu de l’alumnat seleccionat.
La iniciativa naix amb l’objectiu de visibilitzar i reconéixer el talent, l’esforç, la creativitat, les competències i el potencial de l’alumnat d’FP de grau bàsic, mitjançant reptes que simulen situacions reals de l’entorn professional. La competició està dissenyada per a fomentar el treball en equip, el compromís i l’autoestima i motivació de l’alumnat, i per a reforçar la FPB com a via de desenvolupament acadèmic i professional.
Depenent de les especialitats, les proves se celebraran al CIPFP Ciutat de l’Aprenent (10 de desembre); al CIPFP Canastell (12 de desembre) i CIPFP CE Cheste (16 de desembre).
