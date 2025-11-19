Kylu complix nou anys sent clau per a la ciència i l’educació
La presència de la beluga en l’aquari valencià ha permés el desenvolupament d’estudis relacionats amb el comportament, la vocalització i el desenvolupament fisiològic d’estos mamífers marins
Levante-EMV
Kylu, la primera beluga que va nàixer en l’Oceanogràfic de València i en tot Europa, complix nou anys i es convertix en un referent per a l’estudi, l’educació i la divulgació sobre les espècies àrtiques. La seua evolució durant quasi una dècada permet continuar avançant en el coneixement científic d’aquests cetacis i consolidar noves estratègies de sensibilització sobre la conservació marina.
Nascut el 15 de novembre de 2016, l’arribada de Kylu es va produir després d’un seguiment exhaustiu de l’equip veterinari i tècnic de l’Oceanogràfic i la seua fundació. Des del principi, Kylu va romandre al costat de la seua mare, Yulka, un factor determinant per al seu desenvolupament físic i social.
La seua presència en l’aquari valencià ha permés el desenvolupament d’estudis relacionats amb el comportament, la vocalització i el desenvolupament fisiològic de les belugues. Estes investigacions han proporcionat dades rellevants sobre aspectes que no podrien haver-se documentat en el medi silvestre, on les dificultats logístiques i ambientals limiten l’observació continuada.
El seu paper educatiu i divulgatiu
En l’àmbit educatiu, la trajectòria de Kylu s’ha integrat en els continguts que l’Oceanogràfic oferix a centres escolars i visitants. El seu cas permet contextualitzar conceptes relacionats amb l’estructura social de les belugues i les amenaces que enfronten les espècies àrtiques.
Estos programes s’alineen amb els ODS, especialment amb l’ODS 14 (Vida submarina) i l’ODS 4 (Educació de qualitat). A través de recursos audiovisuals i activitats, l’alumnat pot relacionar les dades científiques amb fenòmens globals com la pèrdua de gel, la contaminació acústica i la transformació dels ecosistemes polars.
Estat de l'espècie i reptes
Les belugues habiten regions àrtiques que es caracteritzen per plataformes de gel. En l’actualitat, la seua conservació es veu condicionada per diversos factors com el calfament global, l’increment d’activitats industrials i de transport marítim en aigües de l’Àrtic i l’alteració dels cicles migratoris.
La disminució del gel afecta a la disponibilitat d’aliment i modifica l’estructura dels ecosistemes. A això se suma l’augment del soroll submarí, que interferix en el seu sistema de comunicació basat en un ampli repertori de sons utilitzats per a l’orientació o la socialització.
En este context, institucions com l’Oceanogràfic i la seua fundació exercixen un paper rellevant. La recopilació de dades en condicions controlades proporciona informació complementària als estudis realitzats en el medi natural i contribuïx a millorar els protocols de conservació, tant ‘in situ’ com ‘ex situ’.
Un referent per a connectar la ciència i la societat
L’evolució de Kylu durant estos nou anys constituïx un exemple de com els programes d’investigació, benestar animal i educació poden convergir en una línia de treball. El seu aniversari permet posar el focus en la necessitat de continuar desenvolupant eines que acosten la ciència a la ciutadania, especialment en àmbits educatius.
A més, contribuïx a explicar, de manera accessible, com evolucionen els ecosistemes marins i quins efectes poden tindre estos canvis sobre les espècies que els habiten.
- Así serán las luces de Navidad en València y el acto de inauguración: día, horario y concierto
- Ale-Hop, un imperio que comenzó buscando sonrisas
- Las tormentas de corta duración llegan con fuerza, descargan rayos y dejan 18,8 l/m2 en Chiva antes de salir al mar por la Safor
- Una 'invasión de aire ártico' desplomará los termómetros la próxima semana
- Decenas de desalojados tras un incendio en un séptimo piso en Blasco Ibáñez
- El colegio de Ontinyent que moldeó a Pérez Llorca, Juan Roig y Jorge Rodríguez
- Las presidentas de dos asociaciones de víctimas y más de 30 intelectuales piden elecciones anticipadas
- Per l'Horta denuncia que el desvío de la Saleta destruirá 150.000 m² de huerta protegida