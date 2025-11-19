Les 'playlists' literàries arriben per convertir la lectura en una aventura plena d’emocions
Una proposta creativa que transforma cada capítol en una experiència sonora amb cançons que intensifiquen les emocions i fan la lectura més atractiva
Fundació Bromera
Llegir és una experiència que ens transporta a altres mons, però quan afegim música, aquesta vivència es torna encara més intensa i especial. La música té el poder d’evocar emocions, crear atmosferes i fer que cada moment siga memorable. Per això, unir paraules i melodies és una proposta creativa que pot transformar la manera com l’alumnat i les famílies viuen els llibres. Imaginem que cada capítol d’una història té la seua pròpia banda sonora, una cançó que acompanya les paraules i les fa vibrar. Així naix la idea de la playlist literària, una llista de cançons que es converteix en companya inseparable del llibre i que dona vida a cada pàgina.
Per què funciona aquesta combinació?
Quan llegim, la nostra ment construeix imatges, sons i sensacions. Afegir música a aquest procés és com posar-li color a un dibuix en blanc i negre, perquè una melodia pot intensificar la tensió d’una escena de misteri, donar calidesa a un moment familiar o fer que una aventura siga encara més emocionant. A més, aquesta experiència no sols és divertida, sinó que també ajuda a connectar amb la història d’una manera més profunda. La música activa emocions que reforcen la comprensió i la memòria, fent que el llibre deixe una empremta més duradora i que la lectura es convertisca en un record que perdura.
Com crear una playlist literària
Per posar-ho en pràctica, el primer pas és triar el llibre que volem llegir. Pot ser una novel·la juvenil, un conte clàssic o fins i tot un àlbum il·lustrat. Després, cal pensar en les emocions que desperta cada capítol: alegria, misteri, aventura, tristesa, esperança. A partir d’aquestes sensacions, busquem cançons que les representen. Podem utilitzar música actual, bandes sonores de pel·lícules o melodies instrumentals que creen ambient. Per exemple, si llegim una història de pirates, podem afegir cançons amb ritmes mariners; si és un relat fantàstic, melodies èpiques que ens facen sentir dins del món màgic. Així, cada pàgina tindrà el seu propi ritme i cada escena sonarà com si fora part d’una pel·lícula.
Una activitat per compartir
Crear una playlist literària és una proposta ideal per a fer en família o a l’aula, i és una manera excel·lent de compartir la lectura. Cada lector pot proposar una cançó per a un capítol, i així la llista es converteix en un projecte col·lectiu que uneix gustos musicals i literaris. També es pot fer servir com a recurs educatiu: després de llegir, els alumnes expliquen per què han triat una determinada cançó i quina relació té amb la història. D’aquesta manera, no sols fomentem la lectura, sinó també la reflexió i l’expressió artística. La música es converteix en un pont entre les paraules i les emocions, i cada llibre es transforma en una experiència multisensorial que desperta la imaginació.
Beneficis educatius i creatius
Llegir amb música ajuda a crear un ambient relaxat, ideal per a aquells que els costa concentrar-se. També potencia la creativitat, perquè els lectors aprenen a associar sons amb imatges i sentiments. A més, és una manera d’integrar la tecnologia de forma positiva: les playlists es poden crear en plataformes digitals i compartir amb altres famílies o companys de classe. Imaginem una biblioteca escolar on cada llibre té la seua pròpia llista de reproducció creada pels alumnes. Seria una forma innovadora d’unir literatura i música, dos llenguatges universals que ens connecten amb el món.
No cal que siga complicat. Podem començar amb llibres curts i tres o quatre cançons que marquen els moments més importants. Amb el temps, la playlist pot créixer fins a convertir-se en la banda sonora completa de la història. El més important és que els més menuts senten que llegir és una experiència viva, que es pot escoltar, sentir i compartir.
