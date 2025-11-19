Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

 Les 'playlists' literàries arriben per convertir la lectura en una aventura plena d’emocions

Una proposta creativa que transforma cada capítol en una experiència sonora amb cançons que intensifiquen les emocions i fan la lectura més atractiva

Fundació Bromera

València

Llegir és una experiència que ens transporta a altres mons, però quan afegim música, aquesta vivència es torna encara més intensa i especial. La música té el poder d’evocar emocions, crear atmosferes i fer que cada moment siga memorable. Per això, unir paraules i melodies és una proposta creativa que pot transformar la manera com l’alumnat i les famílies viuen els llibres. Imaginem que cada capítol d’una història té la seua pròpia banda sonora, una cançó que acompanya les paraules i les fa vibrar. Així naix la idea de la playlist literària, una llista de cançons que es converteix en companya inseparable del llibre i que dona vida a cada pàgina.

Per què funciona aquesta combinació?

Quan llegim, la nostra ment construeix imatges, sons i sensacions. Afegir música a aquest procés és com posar-li color a un dibuix en blanc i negre, perquè una melodia pot intensificar la tensió d’una escena de misteri, donar calidesa a un moment familiar o fer que una aventura siga encara més emocionant. A més, aquesta experiència no sols és divertida, sinó que també ajuda a connectar amb la història d’una manera més profunda. La música activa emocions que reforcen la comprensió i la memòria, fent que el llibre deixe una empremta més duradora i que la lectura es convertisca en un record que perdura.

Com crear una playlist literària

Per posar-ho en pràctica, el primer pas és triar el llibre que volem llegir. Pot ser una novel·la juvenil, un conte clàssic o fins i tot un àlbum il·lustrat. Després, cal pensar en les emocions que desperta cada capítol: alegria, misteri, aventura, tristesa, esperança. A partir d’aquestes sensacions, busquem cançons que les representen. Podem utilitzar música actual, bandes sonores de pel·lícules o melodies instrumentals que creen ambient. Per exemple, si llegim una història de pirates, podem afegir cançons amb ritmes mariners; si és un relat fantàstic, melodies èpiques que ens facen sentir dins del món màgic. Així, cada pàgina tindrà el seu propi ritme i cada escena sonarà com si fora part d’una pel·lícula.

Una activitat per compartir

Crear una playlist literària és una proposta ideal per a fer en família o a l’aula, i és una manera excel·lent de compartir la lectura. Cada lector pot proposar una cançó per a un capítol, i així la llista es converteix en un projecte col·lectiu que uneix gustos musicals i literaris. També es pot fer servir com a recurs educatiu: després de llegir, els alumnes expliquen per què han triat una determinada cançó i quina relació té amb la història. D’aquesta manera, no sols fomentem la lectura, sinó també la reflexió i l’expressió artística. La música es converteix en un pont entre les paraules i les emocions, i cada llibre es transforma en una experiència multisensorial que desperta la imaginació.

Beneficis educatius i creatius

Llegir amb música ajuda a crear un ambient relaxat, ideal per a aquells que els costa concentrar-se. També potencia la creativitat, perquè els lectors aprenen a associar sons amb imatges i sentiments. A més, és una manera d’integrar la tecnologia de forma positiva: les playlists es poden crear en plataformes digitals i compartir amb altres famílies o companys de classe. Imaginem una biblioteca escolar on cada llibre té la seua pròpia llista de reproducció creada pels alumnes. Seria una forma innovadora d’unir literatura i música, dos llenguatges universals que ens connecten amb el món.

No cal que siga complicat. Podem començar amb llibres curts i tres o quatre cançons que marquen els moments més importants. Amb el temps, la playlist pot créixer fins a convertir-se en la banda sonora completa de la història. El més important és que els més menuts senten que llegir és una experiència viva, que es pot escoltar, sentir i compartir.

