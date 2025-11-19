La pilota valenciana, al cor de l'IES Rafelbunyol
L’institut redobla la seua aposta per l’esport autòcton i amplia el seu programa, este curs amb la col·laboració de la Universitat de València
Levante-EMV
L’IES Rafelbunyol ha organitzat el ‘Mes de la Pilota’, amb diverses activitats intensives destinades a l’alumnat del centre, posant en valor l’esport tradicional valencià com a eina educativa, cultural i d’inclusió.
Esta iniciativa s’emmarca dins del programa ‘Conéixer el Territori’ que desenvolupen conjuntament l’IES Rafelbunyol i el programa UVsocietat de la Universitat de València, un projecte que busca apropar la realitat social i cultural valenciana a la comunitat educativa.
El ‘Mes de la Pilota’oferix un programa diversificat que s’està desenvolupant durant diversos dies dels mesos d’octubre i novembre. L’alumnat de l’institut ha pogut gaudir de tallers per a l’elaboració del guant de pilota i de la cinquena edició de la xarrada divulgativa ‘Generacions connectades’, emmarcada també dins del projecte d’innovació educativa de l’IES Rafelbunyol.
Enguany ha comptat amb la participació dels expilotaris professionals Juan Muedra, de la Pobla de Farnals, i Rafa García, de Gaibiel. A més, d’Helena Paricio i Víctor Agulló, de la Universitat de València, i Alicia Piquer, regidora d’Igualtat i Cultura de l’Ajuntament de Rafelbunyol. Tots van apropar al nombrós alumnat assistent els valors socioeducatius i culturals del joc de pilota.
Iniciativa «Conéixer el Territori»
L’estudiantat de Batxillerat també va realitzar una eixida pedagògica al trinquet de Pelayo de València, on va poder descobrir de primera mà la màgia de la pilota valenciana en un dels seus principals escenaris. La visita va estar conduïda per Ana Belén Giner, i totes les activitats vinculades a la pilota han estat coordinades pel Departament d’Educació Física, amb Paula Tarazón al capdavant.
L’alumnat de l’IES Rafelbunyol ha continuat esta immersió en el nostre esport tradicional mitjançant sessions de raspall i frontó a les instal·lacions del centre i als patis actius. Igualment han vist el documental ‘Pilotàries’, de la cineasta Paqui Méndez, per tal de completar la formació pràctica amb una mirada de gènere i visibilització de les dones pilotaires. Finalment, des de l’entitat Aspromivise Xàtiva s’ha dut a terme una exhibició de pilota adaptada i d’altres esports adaptats —com la boccia o el bàsquet— per a sensibilitzar l’alumnat sobre les diverses realitats i possibilitats educatives de l’esport.
‘Conéixer el territori’ de la Universitat de València, el marc d’estes jornades, pretén estimular l’interés del jovent —futurs estudiants universitaris— per la recerca, la cultura i el patrimoni valencià. L’objectiu ésfomentar la pràctica de la pilota valenciana i la seua comprensió des d’una perspectiva històrica, esportiva i social. Antònia Pérez , directora de l’IES Rafelbunyol, destaca la importància d’este tipus d’iniciatives per a l’alumnat.
«La pilota valenciana, com a esport propi del poble de Rafelbunyol, és un clar exemple del nostre compromís amb la formació integral de l’alumnat. Gràcies a la col·laboració amb la Universitat de València i el programa ‘Conéixer el Territori’, podem anar més enllà de les aules i connectar directament els i les nostres joves amb la seua cultura i el seu patrimoni», afirma. A més, considera que la pilota valenciana «és una eina fantàstica per a fomentar valors com el treball en equip, el respecte i la vida saludable».
La pilota en clau 'coeducativa'
La directora remarca que es tracta d’una aposta ferma de la direcció del centre per impulsar la inclusió i la igualtat, tant de gènere com social, a través de l’esport tradicional: «Estem introduint la pilota en clau coeducativa perquè tots i totes hi puguen participar, independentment del seu nivell, del seu origen o del seu gènere». «Volem trencar estereotips i demostrar que la pilota és també per a les xiques. L’alumnat ho està rebent molt bé i veiem una resposta molt positiva en les activitats pràctiques i formatives», assegura la directora.
Finalment, Pérez assenyala que este tipus d’iniciatives «enfortixen el vincle entre centre i poble i ajuden l’alumnat a sentir-se part d’una comunitat que valora la seua llengua, el seu esport i la seua cultura. Per això, l’IES Rafelbunyol continuarà promovent projectes d’aquest tipus en col·laboració amb les institucions locals i universitàries».
