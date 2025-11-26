Comptar amb els dits ajuda a tindre més habilitat amb les matemàtiques
Un estudi científic constata que, dels 4 als 6 anys, és «una manera de donar suport al desenvolupament de l’aritmètica abstracta avançada, no només una eina»
Europa Press
Els xiquets que compten amb els dits entre els 4 i els 6 anys i mig tenen millors habilitats de suma als 7 anys que aquells que no usen els dits, una dada que suggerix que comptar amb els dits és un pas important cap a habilitats matemàtiques més avançades, segons una investigació de la Universitat de Lausana, a Suïssa, publicada per l’Associació Estatunidenca de Psicologia en ‘Developmental Psychology’.
«Comptar amb els dits no és només una eina per a l’èxit immediat en els xiquets xicotets, sinó una manera de donar suport al desenvolupament d’habilitats aritmètiques abstractes avançades», reflexiona l’autora principal, Catherine Thevenot, de la Universitat de Lausana.
Comptar amb els dits és àmpliament utilitzat pels xiquets xicotets com una estratègia per a resoldre problemes matemàtics. No obstant això, molts docents de Primària esperen que els xiquets deixen de comptar amb els dits a una edat molt primerenca. Un estudi francés va trobar que el 30 % dels mestres de primer grau ho veuen com un senyal que un xiquet té dificultats per a comprendre els conceptes numèrics.
Investigacions anteriors generalment només avaluaven als xiquets en un moment donat i trobaven que l’alumnat que usava els seus dits per a comptar tenien un millor acompliment en aritmètica que els que no els usaven, fins aproximadament els 7 anys. No obstant això, després dels 7 anys, la relació s’invertiria i els xiquets que no usen els seus dits tenen un millor acompliment que els que sí que els usen. El que seguia sense estar clar, no obstant això, era si els que no usaven els dits als 7 anys mai els havien usats o si eren ‘ex usuaris de dits’» que havien deixat de fer càlculs d’eixa manera.
Més de 200 xiquets analitzats
«El nostre estudi va tindre com a objectiu aclarir esta distinció i comprendre millor el que l’ús dels dits, o la seua absència, revela realment sobre el desenvolupament aritmètic dels xiquets», aporta Thevenot. Per a això, ella i la seua companya, la doctora Marie Krenger, van seguir a 211 xiquets suïssos d’entre 4 anys i mig i 7 anys i mig (des de preescolar fins a segon grau) per a avaluar com canviaven les seues estratègies de comptatge amb els dits al llarg del temps i la seua relació amb l’habilitat matemàtica.
Dues vegades a l’any, les investigadores demanaven als participants que resolgueren fins a tres sèries de problemes de suma de dificultat creixent: sumar dos dígits entre 1 i 5, sumar un dígit entre 1 i 5 a un altre entre 6 i 9, i sumar dos dígits entre 6 i 9. En cada prova, les investigadores només passaven al següent nivell de dificultat si el xiquet havia resolt correctament el 80% de la sèrie anterior.
Van gravar en vídeo als xiquets i xiquetes i van observar si usaven els dits durant les tasques de suma. En general, van descobrir que el comptatge amb els dits aconseguia el seu punt màxim al voltant dels 5 anys i mig a 6 anys. Fins als 5 anys, els més menuts sumaven més sense usar els dits que amb ells. No obstant això, als 6 anys i mig, el 92 % dels xiquets havia usat els dits durant almenys un punt de prova. Als 7 anys i mig, el 43% dels xiquets eren ‘excontadors amb els dits’ (havien usat els dits durant almenys una prova, però ja no ho feien), mentre que el 50 % eren comptadors amb els dits actuals i només el 7 % mai havia comptat amb els dits.
Millora des dels 6 anys
En general, les investigadores van descobrir que els alumnes amb millor rendiment eren aquells que havien usat els dits en el passat, però que ja no depenien d’ells. A partir dels 6 anys, estos ‘exusuaris dels dits’ van superar tant als xiquets que mai havien usat els dits com als que encara els usaven.
«Això té implicacions importants, ja que demostra que no hi ha raó per a descoratjar als xiquets a l’escola a usar els seus dits per a resoldre problemes aritmètics amb l’argument que aquesta estratègia podria impedir-los canviar a procediments internalitzats més ràpids una vegada que els números es tornen massa grans per a ser representats amb els dits», planteja Thevenot. «Esta investigació dona suport al foment de l’ús dels dits en l’aritmètica en els xiquets sense por de que es queden estancats en estratègies limitades».
