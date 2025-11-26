Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Dia de la Música a l’escola: quin art a les Arts!

El CEIP Les Arts de València celebra la data en una jornada amb actuacions de diferents estils i la visita de Dani Miquel

Una de les actuacions de l'alumnat, pel Dia de la Música.

Levante-EMV

València

Una dita valenciana diu que ‘el nom fa la cosa’ i el CEIP Les Arts de València és un exemple magnífic. A esta escola pública, la cultura i les arts són, precisament, el seu ‘leitmotiv’ educatiu. Sense anar més lluny, este curs presentaran un curtmetratge a la MICE; van per la 4a edició del seu festival de teatre, Teatrem!; formen part dels programes InnovaDansa, InnovaRàdio i InnovaTeatre de la Conselleria d’Educació; i, enguany, celebren el centenari de la mort de l’artista Antoni Gaudí amb el projecte de centre ‘Gaudim Gaudí’.

I, tractant-se d’una escola valenciana on les arts ho impregnen tot, no hi podia faltar la música. Les audicions al Palau de les Arts o de la Música són una cita obligada tots els anys amb l’alumnat; participem en el fantàstic projecte ‘Musiescola’ que organitzen els mestres de música valencians; i celebren el ‘Dia de la Música’ (22 de novembre) en gran.

La jove pianista de l'escola.

Enguany, en el ‘circuit musical’ organitzat en diferents sales del centre, l’alumnat va anar descobrint una ben diversa mostra d’instruments i estils musicals: Shanon Sexton i Anton Shuliko —mare i pare de l’escola— interpretaren ‘Wonderwall’ en acústic; Sophia Nevzorova —alumna de 6è— va fer un solo de piano de la banda sonora d’‘Amelie’; Daniel Valero —mestre de 3n—, mostrava la versatilitat sonora de la guitarra elèctrica; Gràcia Puig i Itziar Grau —mestres del centre— van formar un duo de flauta travessera i clarinet; i uns exalumnes improvisaven un concert de ‘bulerías’ amb guitarra i caixó flamenc. Quin art, a les Arts!

Però faltava el plat fort: Dani Miquel va acompanyar al centre en esta fantàstica jornada i, amb la seua màgia de sempre, féu riure, cantar i ballar a menuts i grans, asseguren des de l’escola. «Gràcies, Dani, per compartir el teu art amb nosaltres i encisar tots els xiquetes i xiquets de la nostra escola amb la música i el valencià», explica el professorat.

Dani Miquel va acompanyar a l'escola durant la jornada.

