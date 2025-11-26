De les pàgines a la màgia del cinema
Una proposta didàctica que combina comprensió lectora, expressió artística i aprenentatge col·lectiu
Fundació Bromera
La lectura sempre ha sigut una porta oberta a mons imaginaris, emocions compartides i experiències que ens transformen. Ara bé, què passaria si aquesta porta no sols s’obrira per entrar-hi, sinó també per construir-la i recrear-la amb les pròpies mans?
En aquest sentit, convertir la lectura en acció és una manera de viure la història de forma activa. No es tracta únicament de comprendre el text, sinó també d’interpretar-lo, donar vida als personatges i experimentar amb els espais i objectes que poden convertir-se en escenaris. Així, la transformació de les paraules en imatges en moviment fomenta una comprensió més profunda, alhora que potencia la capacitat d’entendre les emocions dels personatges i desenvolupar la creativitat. Quan els joves decideixen com serà un decorat, quins elements definiran un personatge o com dramatitzar una escena, aprenen a prendre decisions, a treballar en equip i a imaginar amb autonomia.
Creativitat, empatia i treball col·lectiu
A més, aquesta pràctica no sols estimula la creativitat, sinó que també reforça l’escolta activa i l’empatia. Per aconseguir-ho, l’alumnat ha de prestar atenció al text original, comprendre el ritme de la història i coordinar les seues interpretacions amb les dels companys. D’aquesta manera, la lectura es converteix en un acte col·lectiu, on cada participant aporta una visió pròpia i, al mateix temps, aprén a respectar les idees dels altres. Tot això es tradueix en un aprenentatge transversal: llengua, expressió oral, comprensió lectora i comunicació emocional es treballen de manera lúdica i natural.
Per si fora poc, l’activitat de cinema casolà ofereix una oportunitat única per apropar famílies i escoles. Els pares i mares poden implicar-se ajudant a dissenyar decorats, confeccionant disfresses amb materials reciclats o col·laborant en la gravació. Aquesta participació reforça els vincles entre joves i adults, alhora que renova la tradició de contar històries amb un toc modern i participatiu. Així, la lectura deixa de ser una activitat solitària i es transforma en un pont entre generacions, un espai on la creativitat i l’humor conviuen amb la reflexió i l’aprenentatge.
Flexibilitat i creativitat en l’adaptació
Cal destacar que una proposta d’aquest tipus es pot adaptar fàcilment a qualsevol llibre curt: contes tradicionals, relats contemporanis o petites rondalles valencianes. L’alumnat pot triar els personatges que vol interpretar, improvisar diàlegs addicionals o inventar escenes que no apareixen al text original, sempre respectant l’esperit de la història. D’aquesta manera, cada adaptació es converteix en una experiència única que combina aprenentatge, diversió i expressió artística, reforçant la memòria lectora i ampliant la comprensió de manera pràctica.
Habilitats pràctiques i socials
Finalment, no hem d’oblidar que el cinema casolà també estimula la resolució de problemes i la planificació. Els participants han de pensar com crear efectes especials amb materials senzills, com gestionar els espais per a les gravacions i com coordinar-se amb els companys per respectar els temps i els rols. Aquesta dimensió pràctica potencia habilitats cognitives i socials, alhora que incrementa la motivació per llegir i comprendre la història de manera activa.
En definitiva, passar de la lectura al cinema casolà és una proposta innovadora que combina llengua, creativitat i expressió artística. És una activitat que convida a somiar, experimentar i aprendre, tot valorant la importància de la lectura com a font d’entreteniment. Cada llibre curt es converteix en un autèntic laboratori de narració, on les paraules es transformen en acció, els personatges cobren vida i els espais es reinventen amb imaginació i il·lusió.
