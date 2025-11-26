L’Oceanogràfic enceta amb l’Albufera una nova sèrie de quaderns escolars
La col·lecció, que integra ciència, divulgació i sostenibilitat mitjançant un enfocament accessible i pràctic, està patrocinada per Caixa Popular i combina il·lustracions, textos i exercicis científics
Aula
La Fundació Oceanogràfic presentà durant la Jornada del Docent ‘La Albufera, un lago por el cambio’, el primer lliurament de ‘Cuadernos del mar’, una nova col·lecció dirigida al públic escolar que aborda conceptes científics i ambientals mitjançant continguts gràfics i activitats educatives. La publicació és fruit del treball conjunt de l’equip d’Educació de l’Oceanogràfic i de la dissenyadora Juliane Petri, i compta amb el patrocini de Caixa Popular.
L’objectiu d’esta sèrie és oferir materials didàctics que integren ciència, divulgació i sostenibilitat mitjançant un enfocament accessible i pràctic. Per a això es combina il·lustració, text i exercicis que permeten a l’alumnat adquirir coneixements aplicats sobre el medi natural, al mateix temps que es fomenta la reflexió sobre els reptes associats a l’actual crisi ecosocial.
Objectius ODS
La publicació s’emmarca en l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i contribuïx a diversos dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), com l’ODS 4 (Educació de qualitat), l’ODS 13 (Acció pel clima), l’ODS 15 (Vida i ecosistemes terrestres) i l’ODS 17 (Aliances per a aconseguir els objectius). Amb això, ‘La Albufera, un lago por el cambio’ posa el focus en la importància dels aiguamolls com a ecosistemes estratègics per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic.
El quadern perseguix quatre grans objectius principals. El primer consistix a donar a conéixer els valors naturals, culturals i paisatgístics del Parc Natural de l’Albufera, un entorn protegit i al mateix temps sotmés a pressions ambientals significatives. En segon lloc, la publicació analitza les principals amenaces de l’aiguamoll, entre les quals es troben els efectes del canvi climàtic, la presència d’escombraries i residus, o la proliferació d’espècies invasores. El tercer objectiu s’orienta a promoure bones pràctiques ambientals entre l’alumnat, amb el propòsit de fomentar actituds de custòdia del territori i respecte cap a l’entorn. Finalment, es destaquen a les espècies més vulnerables del parc, com el petxinot, el samaruc, la tortuga d’estany o la rosseta. Estos exemples es vinculen als projectes de conservació que la Fundació Oceanogràfic desenvolupa en l’Albufera en col·laboració amb la Conselleria de Medi Ambient.
A partir dels huit anys
Els materials també es relacionen amb l’Albufereta de l’Oceanogràfic, les llacunes naturals de l’aquari valencià, un recurs educatiu que permet observar de manera directa algunes de les iniciatives de conservació aplicades en este entorn i que acosta la realitat del Parc Natural als centres educatius. El quadern està dirigit a xiquets a partir dels 8 anys. La seua estructura facilita el treball dins de l’aula, ja siga com a activitat complementària posterior a una visita educativa a l’Oceanogràfic o com a recurs per a projectes relacionats amb biodiversitat, territori o canvi climàtic.
