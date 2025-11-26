Parlem... d'Enric Lluch
Quan la passió per ensenyar es transforma en històries inesborrables
Fundació Bromera
Enric Lluch (Algemesí, 1949) ha sabut combinar la passió per l’ensenyament amb una profunda vocació literària. Durant més de tres dècades, ha format generacions de joves lectors, convertint la lectura en una experiència viva i estimulant. Historiador i professor de formació, Lluch ha orientat la seua trajectòria cap a la literatura infantil i juvenil en valencià, amb històries que desperten la imaginació, el pensament crític i la curiositat dels més menuts.
Al llarg de la seua carrera, ha publicat més de cent obres. Entre elles trobem contes plens d’humor i fantasia, com Potosnàguel o El rei Panxut redola i el rei Primal s’envola, així com novel·les històriques i narratives juvenils, com Temps de conquesta o El servidor de l’alquimista. Els seus llibres han traspassat fronteres i han estat traduïts a nombrosos idiomes, inclòs el braille, demostrant que la literatura pot arribar a qualsevol lector, sense barreres.
Els reconeixements que ha rebut són una prova del seu compromís i de la qualitat del seu treball. Ha estat guardonat amb diversos premis Samaruc, Vicent Silvestre, Enric Valor i Carmesina, així com amb els premis de les ciutats de Sagunt, Carlet i Meliana. També ha rebut distincions com el K-lidoscopi de Cullera o el Porrot d’Honor de Silla. Cada guardó és un testimoni de la força de les seues històries i de la influència que exerceix sobre joves lectors i docents.
Però la tasca d’Enric Lluch no s’acaba en l’escriptura. Participa activament en tertúlies i trobades amb estudiants, on comparteix lectures, comenta els seus llibres i escolta els interessos dels lectors. Amb aquestes iniciatives, fomenta el gust per llegir, crea espais de diàleg i apropa els llibres a les aules i a les llibreries.
Llegir Enric Lluch és endinsar-se en mons on la fantasia, la història i la curiositat conviuen. Cada pàgina és una finestra oberta a l’aprenentatge i al plaer de llegir en valencià.
