Art, tecnologia i escola per a transformar l'educació
Alumnat de 5é de Primària dels CEIP Serreria i Santiago Grisolía de València participen en ‘Escoles CREA’, un projecte que proposa un procés artístic col·lectiu on l’alumnat dissenya paisatges sonors, coreografies i composicions inspirades en elements de la cultura valenciana
Imagina una aula on la música no sols s’escolta, sinó que es crea i es transforma col·lectivament; on el moviment supera l’exercici rutinari per a convertir-se en dansa i expressió coreogràfica d’estètica contemporània; on la tecnologia, lluny d’aïllar, crea xarxes de creativitat i amplia les possibilitats expressives dels xiquets i les xiquetes.
Este és el batec d’‘Escoles CREA’, un projecte que revoluciona l’educació artística a València convertint dos col·legis públics —el CEIP Serreria i el CEIP Professor Santiago Grisolía— en «laboratoris culturals vius i oberts».
Des del 15 de setembre i fins al 31 de desembre, un total de 75 alumnes de 5é de Primària, acompanyats dels seus docents i famílies, viuen una experiència creativa única: explorar la pròpia identitat, l’entorn i la cultura a través del so, el cos, la veu i les eines digitals. Lluny de les classes convencionals, el projecte proposa un procés artístic col·lectiu on l’alumnat dissenya paisatges sonors, coreografies i composicions inspirades en elements de la cultura valenciana, seguint el lema ‘Més que paraules, la nostra cultura’. Tot això amb el suport d’un equip d’artistes, investigadors i tecnologies innovadores que fan possible la màgia.
Darrere d’esta iniciativa es troben dos referents indiscutibles en pedagogia artística: Adolf Murillo, professor titular de Didàctica de la Música a la Universitat de València —amb més de dues dècades dedicades a la innovació educativa i la creació sonora, i guardonat, entre altres, amb el Premi al Talent Musical Bankia 2017—; i Rafel Arnal, professor de la Universitat de Saragossa, músic, ballarí i realitzador audiovisual, expert en la fusió de dansa, so i noves tecnologies.
Els acompanya un equip multidisciplinari format per l’escenògrafa i dissenyadora Chele Esteve, l’artista i investigador Pablo Marín i la dissenyadora gràfica Maider Sorasu —responsable de donar forma visual al projecte—, així com la veu de l’actor Josema Soler, que recita poemes de Maria Beneyto (Escriptora de l’Any 2025), paraules que es convertixen en matèria primera de les creacions sonores.
Què és ‘Escoles CREA’?
‘Escoles CREA’ no és un experiment aïllat, sinó la consolidació d’un model innovador que, després de tres anys demostrant el seu impacte en centres educatius de la Comunitat Valenciana, ha aconseguit millorar la convivència escolar, augmentar la implicació de les famílies i, sobretot, demostrar que l’art pot ser un motor de transformació social.
Ara, amb el suport de València Music City 2025-30 i València Innovation Capital, el projecte fa un pas avant: escalar la metodologia a nous centres i consolidar un model replicable, on la creativitat, la inclusió i el pensament crític siguen els eixos d’una educació artística viva, participativa i contextualitzada.
El procés és tan ambiciós com revolucionari, segons expliquen els seus impulsors. A través de diagnòstics participatius, formació docent i la creació d’un Laboratori Obert Participatiu (LAP), ‘Escoles CREA’ forma una xarxa de col·laboració entre alumnat, artistes, famílies i professorat, convertint les aules en espais d’experimentació artística on les arts vives —enteses com a pràctiques multidisciplinàries que combinen teatre, dansa, performance, arts visuals, música i tecnologia— transcendixen els límits de les arts escèniques tradicionals.
«Ací, l’art no es consumix, es viu: es prioritza l’experiència directa, multisensorial i participativa, la investigació col·lectiva i la problematización del propi acte creatiu, utilitzant espais no convencionals (com les mateixes aules transformades en laboratoris) i vinculant la pràctica artística al territori, al context i a la realitat social que envolta els centres», afirmen.
En este marc, s’utilitzen eines tecnològiques com els programes Aglaya Play i Acouscapes —desenvolupats pel propi equip— i s’està creant una nova app per a tauletes que permetrà controlar el ‘Play Box’, un instrument experimental capaç de generar infinites sonoritats.
L’objectiu és clar: democratitzar l’accés a la creació artística, connectar l’escola amb l’ecosistema professional de la música i les arts vives, i fer que l’alumnat —i tota la comunitat educativa— descobrisca pràctiques artístiques que van més enllà de la representació tradicional, apropiant-se del seu entorn com a font d’inspiració i transformació.
Com assenyala Adolf Murillo, «no volem que els xiquets i xiquetes vegen la música i les arts vives només com una cosa que es consumix, sinó com un llenguatge propi, una eina per a pensar el món i expressar-se amb llibertat». «Treballem amb allò més pròxim: el seu barri, la seua llengua, els seus records, els seus sons quotidians. ‘Més que paraules, la nostra cultura’ és una invitació a valorar tot això i compartir-ho amb la comunitat, convertint l’art en un acte crític, social i profundament humà», afegix Rafael Arnal.
Cultura educativa oberta i accessible
L’impacte d’‘Escoles CREA’ va més enllà de les aules. Es preveu la participació directa de 30 docents i 150 famílies, a més dels 75 alumnes, i l’assistència de 250 persones en les activitats presencials. Però el projecte també tindrà una dimensió digital: a través del Laboratori Obert Participatiu (LOP) es compartiran materials, experiències i bones pràctiques, amb una previsió de 4.000 visualitzacions en línia.
Tot el procés culmina amb un esdeveniment performatiu obert al públic, on l’alumnat presentarà el resultat del seu treball: una creació col·lectiva que integra música original, moviment escènic, projeccions i tecnologia. Esta mostra tindrà lloc l’11 de desembre en el CEIP Serreria i serà una celebració del que ocorre quan l’art, la tecnologia i l’educació es troben per a construir una cosa nova.
Una invitació a sumar-se
‘Escoles CREA’ és un projecte gratuït i obert, finançat amb fons públics per València Music City 2025-2030 i València Innovation Capital, i en col·laboració amb entitats com l’Institut de Creativitat i Innovacions Educatives de la UV i la Càtedra de Bretxa Digital i Discapacitat de la UPV. «Però, sobretot, és una invitació a repensar l’escola com un espai de creació, participació i transformació», apunten.
Tota la ciutadania està convidada a assistir a l’esdeveniment final de l’11 de desembre en el CEIP Serreria, per a ser testimoni de com l’art i la tecnologia poden canviar no sols l’educació, sinó també la manera en què ens relacionem amb la nostra cultura i el nostre entorn.
