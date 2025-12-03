El mural col·laboratiu com a eina d’expressió
Esta activitat artística fomenta la creativitat, la lectura i la participació de tot l’alumnat, que treballa de forma cooperativa
Fundació Bromera
La lectura no sols obri portes a històries i mons imaginaris; també pot convertir-se en una font inesgotable d’inspiració per a la creació col·lectiva. Llegir és un acte íntim, però quan es comparteix, es multiplica. Una manera senzilla i alhora potent de fer-ho és mitjançant el mural col·laboratiu, un espai físic o digital on cada xiquet i xiqueta aporta frases, paraules o cites que els han emocionat, fet reflexionar o despertat la curiositat. El resultat és molt més que un mural: és un collage de pensaments compartits que transforma l’aula o la biblioteca en un lloc viu, creatiu i ple de significat.
Aquest tipus d’activitat no és només decorativa; és una eina pedagògica que estimula diverses competències al mateix temps. D’una banda, reforça la comprensió lectora, ja que els alumnes han de seleccionar fragments que realment els impacten. D’altra banda, potencia l’expressió escrita, perquè han de decidir com presentar les seues aportacions amb claredat i bellesa. A més, fomenta la creativitat visual, ja que el mural no és només text: és color, forma i composició. I, per si fora poc, treballa la capacitat de cooperar, perquè cada aportació individual es converteix en part d’un projecte comú.
Comunicar emocions
Crear un mural col·laboratiu és molt més que escriure paraules en un paper. Implica pensar en la disposició, combinar colors, tipografies i formes, i imaginar un espai que comunique emocions. Aquesta experiència ajuda els xiquets i xiquetes a interioritzar valors essencials com la solidaritat, la curiositat, la bondat i el respecte per la diversitat d’idees dins del grup. Cada frase és un gest de connexió amb els altres, una manera de dir: "Això m’ha fet sentir, i vull compartir-ho amb tu".
A més, el mural es converteix en un punt de trobada per al diàleg. Els alumnes aprenen a escoltar, llegir i valorar els pensaments dels companys, a integrar-los i a construir junts un projecte que reflecteix la riquesa del grup. D’aquesta manera, la lectura deixa de ser un acte solitari per convertir-se en una experiència tangible que uneix emoció, expressió artística i aprenentatge col·lectiu.
Possibilitats infinites
Les possibilitats són infinites. el mural pot adoptar múltiples formats: un gran panell a l’aula, un racó especial a la biblioteca o fins i tot una sèrie de plafons rotatius que canvien amb cada nova lectura. També pot evolucionar cap a un mural digital, on els alumnes pugen les seues cites i imatges en una plataforma compartida.
Per enriquir l’activitat, es poden incorporar dinàmiques que donen més vida al mural i fomenten la participació activa. Una opció és la lectura en veu alta de les cites seleccionades, perquè les paraules no es queden només escrites, sinó que ressonen i cobren significat davant del grup. També és interessant obrir espais de debat sobre el sentit de les paraules escollides i els motius pels quals ens emocionen, ja que aquest intercanvi d’idees enriqueix la reflexió i reforça la connexió entre lectura, expressió oral i pensament crític.
Aquesta flexibilitat permet adaptar la proposta a qualsevol nivell educatiu i convertir-la en una activitat interdisciplinària que connecta llengua, art, emocions i valors.
Inspira i transforma
El mural col·laboratiu no és només una decoració: és una eina que reforça hàbits de lectura i transforma la paraula en acció. Cada frase compartida crea un entorn ric en estímuls, on la lectura es viu com una experiència col·lectiva. Quan els alumnes veuen les seues aportacions al costat de les dels companys, entenen que llegir és també compartir i construir junts. A més, pot implicar les famílies, convertint-se en un pont entre escola i comunitat.
