Un mural de Dulk unix l’Oceanogràgic amb els IES El Cabanyal i Patacona
Ambdós instituts desenvolupen un projecte intercentres orientat a la conservació marina i la divulgació artística, en el marc del programa ‘Escoles Blaves’ i que inclou una exposició sobre una de les obres de l’artista
L'IES El Cabanyal i l’IES Patacona desenvolupen un projecte intercentres orientat a la conservació marina i la divulgació artística, en el marc del seu procés per a obtindre la certificació d’Escoles Blaves i accedir a la Xarxa Europea de Blue Schools. La col·laboració unix iniciatives educatives relacionades amb el medi marí, la creativitat i la sensibilització ambiental a través del mural Mediterranis de l’artista Dulk, realitzat en col·laboració amb la Fundació Oceanogràfic.
El passat 26 de novembre, l’IES El Cabanyal va acollir esta exposició que consta de sis panells de gran format en els quals es mostra el procés creatiu del mural —que estava exposat en el propi Oceanogràfic—, des de les primeres fases d’inspiració de l’artista fins al disseny final, un mural d’art urbà pintat en el propi barri. L’arribada de la col·lecció al centre educatiu permet estendre la vida útil del material expositiu i facilita que l’alumnat es convertisca en prescriptor i divulgador de l’obra de Dulk.
Sensibilització transversal
Tot i que l’IES El Cabanyal és el centre educatiu receptor del mural, el punt de partida del projecte es troba en l’IES Patacona. A l’inici d’este curs escolar, este centre va iniciar un projecte vinculat al medi marí en el qual participa alumnat de l’especialitat d’Imatge Personal. Al llarg de diversos mesos han realitzat tallers sobre escombraries marines en l’Oceanogràfic; activitats de neteja de platges; i propostes de sensibilització transversals com és una sessió fotogràfica en el marc del mural de Dulk.
Cal ressaltar que una de les línies de treball més destacades és l’elaboració de tocats en una assignatura de perruqueria, a partir d’elements provinents de residus trobats en la costa. Esta iniciativa es relaciona directament amb els missatges ambientals del mural ‘Mediterráneus’, fet que ha impulsat la connexió entre tots dos instituts. Esta col·laboració ha permés albergar l’exposició en l’IES El Cabanyal, iniciant-se així una sinergia entre tots dos equips docents. A més, això ha permés situar el projecte en un context pròxim al propi mural de Dulk, instal·lat en el barri. Durant la inauguració van assistir membres de l’equip directiu i professorat de diverses àrees, com Biologia, Arts, Anglés i Imatge Personal.
El Departament d’Educació de l’Oceanogràfic ha elaborat un quadern d’activitats específic per a treballar el contingut del mural a l’aula. Este material —creat per al seu ús després de la visita o com a recurs complementari—, incorpora propostes didàctiques relacionades amb l’aprenentatge a través de l’observació i les emocions, la creativitat, fitxes biològiques i continguts sobre conservació marina vinculats als projectes de la Fundació Oceanogràfic.
De setembre a març
La col·laboració entre l’IES El Cabanyal i l’IES Patacona es desenvolupa com un projecte educatiu que s’estendrà des de setembre fins a març. La iniciativa té l’objectiu de fomentar l’aprenentatge sobre els reptes que afecten la Mediterrània i promoure la participació de l’alumnat en accions de sensibilització ambiental.
La instal·lació de l’exposició en l’IES El Cabanyal permet a l’alumnat assumir un rol com a mediador cultural i ambiental. Este enfocament es reforça mitjançant activitats d’aprenentatge-servei. Està previst que, durant les visites d’orientació educativa que realitzen els centres de Primària de l’entorn, l’alumnat de Secundària i Batxillerat de l’IES El Cabanyal actue com a guia per a explicar el mural i els continguts associats a la seua conservació.
El projecte permet generar un sentit de pertinença entorn de l’obra de Dulk, generar comunitat i establir un espai comú de treball entre els dos centres implicats. Tant l’alumnat com el professorat participen en activitats pràctiques, visites formatives i dinàmiques col·laboratives relacionades amb el medi marí i la creació artística.
L’experiència mostra com una obra artística pot convertir-se en un recurs pedagògic transversal i en un instrument útil per a implicar la comunitat educativa en els reptes ambientals de la Mediterrània.
