Parlem de... Josep Piera
La veu mediterrània que uneix poesia i memòria
Fundació Bromera
Josep Piera Rubio (Beniopa, 1947) és una figura clau de la literatura contemporània. Poeta, narrador, traductor i animador cultural, ha creat una obra que respira Mediterrani, dialoga amb la tradició i explora la intimitat amb sensibilitat. Iniciat amb 'Carn fresca' i consolidat en la generació dels 70, és una veu imprescindible per entendre la renovació poètica i narrativa valenciana.
La poesia és el seu territori natural. Des de 'Renou: la pluja ascla els estels' fins a ‘Dictats d’amors’ o ‘En el nom de la mar’, conjuga sensualitat i introspecció. Els seus versos evoquen llum, mar, viatges i amor amb musicalitat, fet que l’ha situat entre els grans poetes. Ha rebut premis com el Carles Riba, el Josep Pla i el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, que confirma la seua aportació decisiva.
La poesia és el seu territori
Com a narrador, sovint autobiogràfic, ens porta per paisatges mediterranis i ciutats plenes d’història. Obres com ‘Estiu grec’, ‘Seduccions de Marràqueix o ‘Ací s’acaba tot’ combinen descripció i reflexió sobre la vida. La reedició revisada d’‘Ací s’acaba tot’ el 2025, amb epíleg inèdit, mostra el seu compromís amb la reescriptura i la vigència del seu pensament.
També destaca com a traductor i difusor cultural: ha portat a la nostra llengua poetes àrabs com Ibn Khafaja i italians com Sandro Penna, enriquint el patrimoni literari. Ha impulsat projectes com l’Any del Tirant i dirigit publicacions de Tres i Quatre, dinamitzant la cultura valenciana.
En definitiva, Piera ha fet de la paraula un pont entre cultures i temps. La seua obra és una invitació a viure la literatura com experiència vital, espai de llibertat i memòria compartida. Llegir-lo és escoltar la veu del Mediterrani i descobrir que la poesia pot ser, encara hui, una forma de vida.
