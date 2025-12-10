Alzira, una ‘illa de la lectura’ que uneix tradició i joventut
El primer Festival Poètic reuneix generacions per reflexionar sobre els reptes del gènere i reivindicar la seua vigència
Fundació Bromera
El Saló Daurat de La Gallera es va convertir el 4 de desembre, en l’epicentre de la poesia amb la celebració del I Festival Poètic ‘Alzira, illa de la lectura’, una iniciativa impulsada per la Fundació Bromera amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes i l’Ajuntament d’Alzira. La cita, que va omplir la sala de gom a gom, va reunir sis veus imprescindibles de la lírica en valencià —Marc Granell, Josep Antoni Fluixà, Carme Castells, Joan Deusa, Àngels Gregori i Josep Piera— junt amb la frescor i el talent de l’alumnat dels tres instituts públics de Secundària (IES) de la capital de la Ribera Alta (Josep Maria Parra, La Murta i Rei en Jaume), protagonistes dels recitals que van donar vida als versos.
Emoció i compromís cultural
Des del primer moment, l’ambient respirava emoció i compromís cultural. La benvinguda, a càrrec de Marta Estrelles, membre del consell assessor de la Fundació Bromera, va marcar el to d’una jornada que no sols celebrava la tradició poètica, sinó que obria un diàleg sobre el seu present i futur. "Explorarem el futur de la poesia en un diàleg intergeneracional", va anunciar, subratllant l’essència de la trobada: tendir ponts entre generacions.
El festival va arrancar amb la intervenció de Marc Granell, referent indiscutible de la poesia valenciana, qui va reflexionar sobre l’equilibri entre estètica i ètica en la seua obra, abans que l’alumna Monika Trinkunaite recitara ‘València, encara’. Li va seguir Josep Antoni Fluixà, veu polifacètica i gran impulsor del foment lector, que va compartir la seua visió sobre el poder transformador del gènere, acompanyat per la interpretació de ‘Capvespre de guerrers’ en la veu de Lucía Giménez.
Ruta poètica
La ruta poètica va continuar amb Carme Castells, autora de ‘Rastre de plata’, que va parlar sobre la valentia d’abordar la maternitat en el seu primer poemari, mentre Hajar El Farrich Aghmir recitava ‘Futur’. Després va arribar el torn de Joan Deusa, jove poeta guardonat amb els Jocs Florals de Barcelona, qui va reivindicar la força dels mites en la seua obra abans que Irene Beltrán posara veu a ‘Excalibur’. La intensitat lírica es va mantindre amb Àngels Gregori, referent cultural i directora del Poefesta, que va compartir consells per consolidar festivals com este, seguit del poema ‘Pronoms’ recitat per Grècia Ávalos. Va tancar el bloc Josep Piera, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, reflexionant sobre la fidelitat a la poesia al llarg de la seua trajectòria, abans d’escoltar ‘Als maulets’ en la veu d’Elena López.
Un dels moments més inspiradors va arribar quan els sis poetes van debatre sobre el futur de la poesia, abordant temes com el relleu generacional, la irrupció de formats digitals i la influència de la intel·ligència artificial en la creació literària. Les seues reflexions, compartides davant un públic jove i participatiu, van evidenciar que la poesia continua sent un territori fèrtil per a la innovació sense perdre la seua essència.
Recital de l'alumnat
La segona part de l’acte va estar dedicada íntegrament al recital de l’alumnat, que va interpretar poemes emblemàtics de cada autor. Les seues veus, carregades d’il·lusió, van demostrar que la poesia batega amb força entre les noves generacions.
La música també va tindre el seu espai gràcies a les interpretacions de Leticia Marrades, Elisa Garcia i Rafel Baldoví, que van aportar harmonia a una vesprada on la paraula va ser protagonista. L’acte va concloure amb els parlaments de Rosa Mengual, directora de la Fundació Bromera; Eduard Escoffet, director de la Institució de les Lletres Catalanes; i Israel Pérez, regidor de Cultura d’Alzira, qui van reafirmar el compromís institucional amb la cultura i la lectura.A més, va quedar clar que este festival no és sols un esdeveniment, sinó l’inici d’una tradició que busca construir ponts entre la poesia de sempre i la que està per vindre.
