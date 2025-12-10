‘Conèixer el territori’ amb grafitis i formació artística
El Batxillerat Artístic de l’IES Rafelbunyol ha treballat amb els artistes La Nena Wapa Wapa i David de Limón
L’alumnat del Batxillerat Artístic i d’Expressió Artística de l’IES Rafelbunyol està desenvolupant durant el primer trimestre del curs 2025-26 el projecte ‘Conèixer el Territori’ de la Universitat de València, una iniciativa que busca acostar als estudiants al patrimoni urbà, cultural i artístic de la ciutat de València,
La primera fase del projecte va començar a l’octubre amb una sessió formativa impartida pel professor universitari Ricardo Klein, en la qual es va preparar a l’alumnat per a una visita al barri del Carmen. Allí van realitzar una ruta guiada pels grafitis més representatius de la zona, la qual cosa els va permetre reflexionar sobre estes obres com a forma de comunicació i expressió contemporània.
Al novembre, el projecte continua amb tres sessions formatives a càrrec dels artistes urbans David de Limón i La Nena Wapa Wapa, que ja van oferir una primera sessió sobre tècniques de grafiti, i després van tornar per a pintar amb l’alumnat un mural.
El projecte també incorpora a l’alumnat de Competència Comunicativa Oral en Anglès i per això estan elaborant un pòdcast i una revista digital després de rebre al setembre formació específica per part de professores de la Universitat de València.
A més, enguany el departament d’Educació Física s’ha sumat al projecte mitjançant l’organització d’activitats per a donar a conéixer la pilota valenciana, concretament la modalitat de raspall, com ja va publicar este diari. Entre estes accions va destacar la celebració de la V Jornada de Pilota Valenciana en el trinquet de Rafelbunyol, una iniciativa que, a més de promoure este esport tradicional, va contribuir a reforçar el paper de la dona en la pilota valenciana, posant en valor la seua creixent presència i rellevància en aquesta disciplina.
Amb totes estes accions, l’IES Rafelbunyol consolida la seua aposta per una educació interdisciplinària que integra art, cultura, esport i comunicació, i que connecta a l’alumnat amb el seu entorn social i patrimonial.
