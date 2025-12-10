Educació de segona oportunitat més enllà de l’aula ordinària
La Secció de l’IES Conselleria de València complementa la formació dels menors d’un centre d’acollida amb activitats i projectes europeus
La Secció de l’IES Conselleria de València, a Campanar, dóna continuïtat a la formació acadèmica dels menors de la Residència d’acollida Campanar, gestionada per la Fundació Diagrama. Tal com explica el seu equip tècnic (psicòloga, treballadora social i director de la Fundació), tenir la Secció al seu abast permet que, malgrat les seues circumstàncies personals, els alumnes tinguen «la possibilitat d’assistir a classe amb una atenció propera i ràpida, que es va ajustant al ritme dels menors amb intervencions educatives que van més enllà de l’aula ordinària».
El que es busca en la Secció és «una oportunitat de transformació i d’innovació amb la intenció de crear un enfocament més global i promoure la inclusió social dels nostres alumnes des d’una epistemologia socioconstructivista, la qual considera l’aprenentatge com a reconstrucció personal a través de l’activitat funcional».
Una de les activitats que cal destacar és el ‘Teatre inclusiu’, que es desenvolupa sota l’assignatura de Projecte Interdisciplinari. Esta activitat no només complix amb els objectius establerts per la Lomloe, sinó que millora les habilitats socioemocionals dels alumnes de la secció amb exemples pràctics de gestió emocional i resolució de conflictes que generen benestar psicològic, asseguren des del centre.
Una altra activitat és l’hort escolar, on els alumnes desenvolupen «la satisfacció de l’assoliment d’un objectiu després d’un any de treball i de cura» de la terra. Tenint en compte el perfil de l’alumnat, la tasca de l’hort com a ferramenta per a l’increment de l’autoestima «és primordial», expliquen les docents. «Existixen actituds que mereixen ser canviades per a afavorir la formació d’una bona personalitat o per a contribuir al desenvolupament social en general, cap al medi ambient, els estudis o cap a si mateix».
D’altra banda, la participació en projectes Erasmus+ ha comportat una dimensió europea al centre que ha creat una «sensació de pertinença a Europa dels alumnes de la Secció sense precedents». La motivació de rebre professors i alumnes d’altres països (Grècia i Turquia) «ha sigut clau per a la continuïtat dels estudis a l’aula des d’una perspectiva democràtica i ciutadana».
Finalment, les activitats complementàries mensuals tenen com a objectiu «apropar l’activitat cultural que la ciutat de València oferix i, alhora, ampliar els continguts teòrics de l’aula». Estes activitats impliquen la realització d’un ‘Portfolio europeu plurilingüe’ anomenat ‘Aules pels carrers’ que comporta la reflexió personal de cada estudiant, les seues impressions i la consecució, o no, dels objectius acadèmics establerts en cada activitat complementària.
Esta tasca de la Secció de l’IES Conselleria és possible «gràcies al claustre de professors en comissions específiques amb el qual compta el centre, professionals compromesos amb la feina en equip, multidisciplinaris i innovadors que assumeixen els reptes de treballar amb alumnes d’un perfil molt especial». Per tot açò, la secció ha sigut reconeguda a Europa com a escola eTwinning.
