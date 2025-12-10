L’oceà com a motor del planeta, per a tancar el cicle
L’Oceanogràfic de València acomiada les conferències de La Marea del Canvi, amb una xarrada de José Luis Pelegrí, en què l’expert abordarà les interaccions entre oceà i clima que garantixen la vida al Planeta
L’Oceanogràfic de València acollirà demà dijous, 11 de desembre, a les 19.00 hores, la xarrada de clausura del cicle de conferències La Marea del Canvi, la iniciativa impulsada per la Fundació Oceanogràfic per a divulgar ciència marina i promoure el pensament crític enfront dels desafiaments mediambientals.
La sessió, titulada ‘Som Oceà: l’organisme planetari’, la impartirà el doctor José Luis Pelegrí Llopart, oceanògraf físic i investigador del CSIC, referent internacional en l’estudi de la circulació oceànica i les interaccions entre oceà i clima.
Durant la seua intervenció, Pelegrí abordarà el paper de l’oceà com a regulador climàtic, connector entre sistemes naturals i font de vida per al planeta.La xarrada s’estructura entorn de quatre eixos temàtics: l’oceà com a xarxa que connecta tots els processos biogeoquímics globals; les bases científiques del canvi global; la gravetat de la crisi ambiental i climàtica que enfrontem; i, finalment, una mirada cap a les solucions col·lectives basades en cooperació i compromís.
Amb una àmplia trajectòria científica i nombroses expedicions a regions polars, Pelegrí aporta una visió integradora que unix ciència, divulgació i reflexió. El seu enfocament destaca la necessitat urgent de comprendre la Terra com un sistema interdependent i actuar des d’una lògica de col·laboració entre ciència, institucions i ciutadania.
La xarrada de demà suposa el tancament de l’edició de La Marea del Canvi, un cicle de conferències científiques amb l’objectiu d’acostar temes d’alta rellevància ambiental a la societat en general. Al llarg d’estos tres anys, el cicle ha reunit experts en comunicació científica, biodiversitat marina, solucions basades en la naturalesa i desinformació climàtica, consolidant el seu paper com a espai de diàleg i conscienciació.
Sota el lema ‘Aliances pel clima’, el programa busca generar una xarxa de coneixement compartit en la qual es connecten els avanços científics amb les inquietuds socials, apostant per la participació activa d’estudiants, famílies i ciutadania compromesa amb el medi ambient.
La Fundació Oceanogràfic treballa des de la seua creació per a fomentar el coneixement i la conservació del medi marí a través de la investigació, l’educació i l’acció directa. La seua activitat s’articula entorn de projectes científics, programes de conservació d’espècies amenaçades, campanyes de sensibilització i activitats de divulgació orientades a tots els públics.
Ciència transformadora
Amb iniciatives com La Marea del Canvi, la Fundació reforça la seua missió d’acostar el coneixement científic a la societat. A més de les seues accions de camp, com les campanyes de recuperació de fauna marina o el seguiment d’espècies vulnerables, impulsa línies educatives que promouen el pensament crític i la cultura oceànica com a eines per a la sostenibilitat.
El tancament a càrrec de José Luis Pelegrí posa l’accent en la dimensió global del missatge científic. Es tracta només d’entendre els processos físics del planeta i d’assumir la responsabilitat col·lectiva que implica este coneixement.
En un context de crisi climàtica, pèrdua de biodiversitat i polarització informativa, espais com La Marea del Canvi complix amb la funció de traduir la ciència en consciència, i la consciència en acció.
