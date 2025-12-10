La lliçó de 'MeteoAula' per comprendre les claus de l'oratge
‘MeteoAula’, el projecte educatiu d’Inforatge, arriba este curs a escoles i instituts de 115 municipis, molts d’ells de la ‘zona zero’ de la devastadora dana del 29-O. Oferix les claus per entendre els fenòmens meteorològics adversos i com protegir-se d’ells
Què és una dana? Per què floten en l’aire els núvols si estan formats per microgotetes d’aigua? Per què cada vegada fa més calor? Per què plou tan fort? Tots estos perquès i molts més que té al cap l’alumnat entre els 10 i els 13 anys troben resposta a ‘MeteoAula’, el projecte educatiu que l’empresa Inforatge porta endavant este curs en 115 municipis de tot el territori valencià i a través del qual es fomenta entre els xiquets i adolescents l’interés per la meteorologia i, sobretot, a saber com actuar davant els fenòmens meteorològics extrems.
A ‘MeteoAula’ no sols es faciliten a l’alumnat de forma adaptada a la seua edat coneixements sobre l’observació meteorològica, sinó també les diferents variables geogràfiques que condicionen el clima del seu poble, com ara els factors que expliquen que faça més o menys calor o fred o les raons que hi ha darrere de què ploga més o menys al llarg de l’any. A més, mitjançant este interessant projecte educatiu, s’afavorix també la consciència sobre el canvi climàtic a la població escolar i s’aporten eines a l’abast del professorat i l’alumnat per ampliar coneixements.
Home del temps
Inforatge és una empresa proveïdora de serveis meteorològics a entitats públiques i privades, principalment ajuntaments però també, per exemple, promotores de grans festivals musicals i d’espectacles a l’aire lliure en general, que necessiten una previsió meteorològica en temps real precisa i detallada per planificar i prendre les millors decissions. Va nàixer fa 17 anys i actualment està formada per 7 persones, on a més de meteoròlegs també hi ha geògrafs i personal tècnic especialitzat. Al seu capdavant, des de l’inici, està Jovi Esteve, un meteoròleg que no cal presentar, ja que el seu nom és sinònim de ‘l’Oratge’: durant un quart de segle fou l’home del temps de la televisió i ràdio pública valenciana (Canal 9, Ràdio 9 i À Punt), i també a TVE Comunitat Valenciana.
Esteve detalla que Inforatge començà a oferir el seu projecte didàctic ‘MeteoAula’ als col·legis dels ajuntaments amb els quals treballa "fa tres o quatre cursos, però és cert que després de la catàstrofe de la dana hi ha molta més sensibilització davant els fenòmens meteorològics extrems i la demanda dels ajuntaments per tal que anem a les escoles i instituts s’ha multiplicat". De fet, pràcticament tots els municipis afectats per les inundacions del 29-O s’han interessat per esta activitat, com ara Paiporta, Bétera, Sedaví, Albal, Albalat de la Ribera, Algemesí o Riba-roja de Túria, territori este últim doblement afectat per la dana, ja que a més d’assolar la ‘barrancada’ del Poyo bona part de la seua àrea industrial, la crescuda del Túria va devastar totes les infraestructures del Parc Natural del llit del riu que dona nom al poble.
Fonts de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria expliquen que el ‘MeteoAula’ d’Inforatge "és una aposta per una educació ambiental activa, científica i participativa, que contribuïx a formar una ciutadania conscient i compromesa amb la sostenibilitat del planeta, i més ben preparats per a actuar davant estos fenòmens, cada vegada més habituals a la nostra geografia". "Per les escoles ‘MeteoAula’ és molt més que una activitat : és una manera d’entendre el nostre territori i el paper de la ciència enfront dels reptes climàtics actuals, uns desafiaments que es presenten cada vegada més complexos i davant els quals és necessari estar preparats", afig la regidora d’Educació, Eva Lara, que valora les sessions que ja s’han realitzat als centres educatius d’este poble del Camp de Túria: "Ha encuriosit l’alumnat pels fenòmens meteorològics d’una manera que no s’hauria aconseguit només amb els llibres".
Reforçar la seguretat de l’alumnat
Esta primera experiència en el coneixement de la meteorologia, segons Esteve, té un efecte positiu en la població escolar, especialment en la de l’anomenada ‘zona zero’ de la dana, «perquè són molts els xiquets que després d’unes inundacions com les que hem patit tenen por quan trona o comença a ploure, però quan entenen com es formen estos fenòmens meteorològics extrems i com actuar davant d’ells sabent què fer i què no fer per a no tindre problemes, eixen molt més reforçats i més segurs després d’estes sessions».
La raó de l’èxit de ‘MeteoAula’ als col·legis és que Inforatge s’ha rodejat de personal expert en pedagogia per transmetre a la població escolar de forma activa i participativa les ferramentes per tal de conéixer el temps i entendre molt millor com funciona l’atmosfera i els fenòmens que en ella es produïxen. Així, compten amb còmics en forma de pòster amb consells per explicar què han de fer davant un episodi de pluges torrencials, de temporals de vent, de tronades elèctriques i també d’onades de calor. Igualment, mitjançant un generador Van de Graaff que produïx xicotetes descàrregues d’energia electroestàtica expliquen de manera divertida com es generen els llamps en la natura.
Les claus per comprendre l'oratge
L’alumnat també pot palpar i tocar els instruments d’una estació meteorològica, saber com un pluviòmetre automàtic mesura l’aigua que plou, o com un anemòmetre calcula la velocitat del vent... I no només això, ja que totes les dades que proporcionen les estacions meteorològiques d’Inforatge les 24 hores al dia estan a l’abast dels centres educatius per tal que l’alumnat puga confeccionar climogrames per tal de descobrir els valors de precipitació i temperatura recollits al seu municipi al llarg de l’any.
Per Esteve, «‘MeteoAula’ no sols ajuda a l’alumnat a comprendre conceptes abstractes com el cicle de l’aigua o la meteorologia, sinó que també és una ferramenta per convertir als escolars en agents de canvi mediambiental en fer-los veure com la seua actitud personal en el dia a dia és clau per reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera i, per tant, combatre l’escalfament global que està darrere dels fenòmens meteorològics extrems a la Mediterrània: apagar els llums de la casa quan no facen falta, tancar l’aixeta quan ens rentem les dents, reutilitzar, separar les deixalles en casa per afavorir el seu reciclatge, etc... i que tot això ho facen saber també a les seues famílies».
