‘Mi nombre es Name’: el conte per a sensibilitzar sobre la infància refugiada
M. B.
'Mi nombre es Name’ és un conte il·lustrat i un curt documental que narra la història real d’una xiqueta refugiada obligada a fugir del seu país a causa de la guerra i que creua la Mediterrània a la recerca d’un futur millor.
El projecte ha sigut presentat recentment per la Càtedra Caixa Popular per a l’Estudi dels Desafiaments Socials i la Vulnerabilitat de la Universitat Catòlica de València (UCV) i està coordinat pel seu director, Alexis Cloquell. Es tracta d’un «recurs didàctic per a sensibilitzar als menors sobre la realitat del refugi i la migració forçosa».
La iniciativa, com explica Cloquell, «va començar com un conte infantil il·lustrat» i posteriorment «va fer el salt a un curt audiovisual per a aprofitar la força del llenguatge televisiu». A més, l’obra compta amb «una guia didàctica perquè el professorat puga treballar estos temes a l’aula amb rigor i sensibilitat», ja que des de la càtedra consideren que l’escola «és un motor clau per a educar en empatia i transformar la societat del demà».
També cal destacar la participació de la cantant Rozalén, que ha posat la seua veu i «ha elevat el projecte a un altre nivell», afirma el director de la càtedra. «L’artista va gravar la narració del documental quan va rebre el text», un gest que el coordinador considera «un honor i un impuls enorme».
L’escriptora del llibre és Montserrat Roca, docent en la Facultat de Magisteri i Ciències de l’Educació de la UCV, que s’ha inspirat en l’experiència de la seua filla en un camp de refugiats a Grècia, on va conéixer a una xiqueta anomenada Name.
A partir d’eixa història real, Roca ha construït un relat «en el qual el nom servix per a representar a tots els xiquets que es veuen obligats a fugir», combinant poesia i narrativa per a mostrar «el recorregut d’una xicoteta que escapa de la guerra fins a arribar a un camp de refugiats».
Roca assenyala que en la narració conviuen «dues històries paral·leles: la de Name i la de l’agró com a metàfora de la llibertat», un recurs amb el qual busca convidar a la reflexió sobre les desigualtats entre la migració natural de les aus i les dificultats que afronten les persones desplaçades.
També ha posat l’accent en què la combinació de guerra, por i esperança s’ha escrit «pensant en els més menuts», oferint elements pròxims que els permeten identificar-se i comprendre. Per a l’autora, si la protagonista poguera dirigir-se a la societat, «ens demanaria que despertàrem» i que entenguérem que «la responsabilitat és de tots».
Per la seua part, l’il·lustrador de l’obra, Santiago Tena, professor de la Facultat de Psicologia, Magisteri i Ciències de l’Educació de la UCV, assegura que ha volgut construir visualment el recorregut vital d’una xiqueta refugiada. Per a això, ha representat «els llocs comuns», des de la vida en la llar fins a la irrupció de la guerra, la travessia per la mar i l’arribada al camp de refugiats, seguint una narrativa gràfica que permet al lector infantil comprendre cada etapa «de manera clara i molt reconeixible».
Tena precisa que el personatge de Name ha sigut la clau per a «equilibrar bellesa i cruesa». Després de realitzar nombrosos esbossos, va buscar dotar-la d’ingenuïtat, força i tendresa, perquè «la seua mirada sosté tot el que ocorre al voltant, per molt dur que siga». L’il·lustrador subratlla que no ha volgut suavitzar en excés les escenes, convençut que «als xiquets cal parlar-los amb honestedat».
La seua intenció és que, en obrir el llibre, els més menuts «valoren tot allò que tenen, empatitzen amb Name i giren la mirada cap als qui han perdut eixe estat de confort». Per a Rozalén, l’obra és «molt necessària» perquè permet que els xiquets coneguen «realitats molt més dures que les que ens ha tocat viure ací».
L’artista se mostra "molt feliç» que hagen volgut comptar amb la seua veu i expressa el seu desig que el projecte «servisca per a fer molt de bé».
