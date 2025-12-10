Parlem de... Joan Deusa
La flama que encén la paraula
Fundació Bromera
Hi ha autors que escriuen com qui alça un estendard. Joan Deusa és d’eixos. Nascut a Gandia, crescut entre llibres i batalles intel·lectuals, ha anat forjant una veu que combina el foc antic de la poesia combativa amb una tendresa que no demana permís. És un creador de paraules que ressonen, que sacsegen, que retornen a la tradició per donar-li aire nou.
La seua trajectòria ha estat un viatge constant entre estudis, llengües i ciutats: València, Roma, Barcelona. Però sempre amb un mateix pol d’atracció, la necessitat de pensar el món i de dir-lo amb una bellesa insubornable. Novel·lista, poeta, gestor cultural, professor… una constel·lació de papers que orbiten al voltant d’un centre únic: la fidelitat a la literatura com a forma de resistència.
Cop de puny poètic
El primer cop de puny poètic va arribar amb ‘Camelot o la poesia social’, Premi Ibn Khafaja, que el va situar com una veu crítica i lúcida. Van seguir ‘Periplo lapislàzuli’, ‘El bosc de la vampira’ —Premi Antoni Vidal Ferrando— i enguany la coronació: els Jocs Florals de Barcelona amb ‘Ítaca arrasada’. Una obra que explora la fragilitat del present i la memòria d’un futur que es desmunta i es reconstrueix alhora.
A més, Deusa és motor de projectes culturals: cofunda Poetry Spam, impulsa Saforíssims, coordina l’Estiuvers i el 3 de March. És dels que no s’acontenten amb escriure: vol que la poesia ocupe carrers, biblioteques, places, aules. Que el vers es faça comunitat.
Llegir Joan Deusa és entrar en un territori on l’existència es pensa amb la mateixa naturalitat amb què es canta. Un autor necessari. Una veu que encén.
- La Plaza del Ayuntamiento tendrá forma elíptica, un manantial y adoquinado con guiño a la mascletà
- Ford se alía con Renault y reserva un papel "fundamental" a Almussafes
- Las imágenes de la futura Plaza del Ayuntamiento
- De Benissa a València: las nuevas ‘familias’ con mando en el PPCV de Llorca
- Errores con el Ingreso Mínimo Vital: 'Se equivoca la Seguridad Social pero me embargan a mí, que no tengo ni para comer
- Juan Roig: 'Tenemos una demanda de 60.000 corredores pero no va a poder ser
- València se corta la lengua
- Un fatídico accidente sin más culpables que 'la mala suerte