Parlem de... Joan Deusa

La flama que encén la paraula

Joan Deusa en una imatge d'arxiu. / Europa Press

Fundació Bromera

València

Hi ha autors que escriuen com qui alça un estendard. Joan Deusa és d’eixos. Nascut a Gandia, crescut entre llibres i batalles intel·lectuals, ha anat forjant una veu que combina el foc antic de la poesia combativa amb una tendresa que no demana permís. És un creador de paraules que ressonen, que sacsegen, que retornen a la tradició per donar-li aire nou.

La seua trajectòria ha estat un viatge constant entre estudis, llengües i ciutats: València, Roma, Barcelona. Però sempre amb un mateix pol d’atracció, la necessitat de pensar el món i de dir-lo amb una bellesa insubornable. Novel·lista, poeta, gestor cultural, professor… una constel·lació de papers que orbiten al voltant d’un centre únic: la fidelitat a la literatura com a forma de resistència.

Joan Deusa, en una imatge d'arxiu. / Fundació Bromera

Cop de puny poètic

El primer cop de puny poètic va arribar amb ‘Camelot o la poesia social’, Premi Ibn Khafaja, que el va situar com una veu crítica i lúcida. Van seguir ‘Periplo lapislàzuli’, ‘El bosc de la vampira’ —Premi Antoni Vidal Ferrando— i enguany la coronació: els Jocs Florals de Barcelona amb ‘Ítaca arrasada’. Una obra que explora la fragilitat del present i la memòria d’un futur que es desmunta i es reconstrueix alhora.

A més, Deusa és motor de projectes culturals: cofunda Poetry Spam, impulsa Saforíssims, coordina l’Estiuvers i el 3 de March. És dels que no s’acontenten amb escriure: vol que la poesia ocupe carrers, biblioteques, places, aules. Que el vers es faça comunitat.

Llegir Joan Deusa és entrar en un territori on l’existència es pensa amb la mateixa naturalitat amb què es canta. Un autor necessari. Una veu que encén.

