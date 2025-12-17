Nadal a l’Oceanogràfic amb taurons, belugues i lleons marins
El festival ‘Navidad bajo el mar’ se celebrarà del 26 al 28 de desembre, amb propostes nadalenques i de divulgació científica dirigides al públic familiar
Aula
L’Oceanogràfic de València organitza una nova edició del festival ‘Navidad bajo el mar’, la seua ja tradicional proposta nadalenca dirigida al públic familiar, que enguany se celebrarà del 26 al 28 de desembre. La iniciativa, ja consolidada dins de l’agenda festiva valenciana, combina divulgació científica i aprenentatge a través de diverses activitats amb un enfocament centrat enguany en els mamífers marins.
El programa s’emmarca en les línies de treball de la Fundació Oceanogràfic, que incorpora les propostes educatives orientades a acostar el coneixement científic als visitants mitjançant experiències adaptades a l’entorn familiar.
A diferència d’edicions anteriors, en esta ocasió s’ha optat per concentrar els tallers en un únic cap de setmana, amb l’objectiu d’oferir una experiència més intensa i facilitar la participació simultània en diferents activitats.
L’elecció dels mamífers marins com a eix respon a la rellevància que estos animals tenen tant en l’Oceanogràfic com en els projectes d’investigació i conservació de la seua fundació. Els tallers s’han concebut com a àrees participatives que permeten abordar diferents aspectes de la biologia, el comportament i les amenaces que afecten dofins, belugues, foques i lleons marins.
Cada activitat partix d’una acció creativa que servix com a punt d’entrada per a introduir continguts científics adaptats a diferents edats. En l’àrea dedicada als dofins, els participants podran personalitzar una bossa de cotó, una activitat que s’utilitza per a explicar el seu sistema de comunicació, la importància de la ecolocalización i els efectes de la contaminació acústica en els oceans. L’espai centrat en les belugues proposa la creació de postals nadalenques que els visitants poden acolorir mentre coneixen aspectes relacionats amb la vida a l’Àrtic i les adaptacions d’estes espècies per a sobreviure en aigües fredes. Les explicacions incorporen referències al desglaç i a les conseqüències del calfament global sobre les seues migracions, la seua alimentació i la seua capacitat per a comunicar-se en un entorn cada vegada més canviant.
Per part seua, el taller dedicat a foques i lleons marins utilitza un menjaclosques temàtic per a abordar qüestions vinculades al seu comportament, la seua estructura corporal i els desafiaments que afronten a causa de la presència de residus i xarxes de pesca perdudes en el medi marí. Els educadors explicaran com estes amenaces afecten la seua mobilitat, la seua reproducció i la seua seguretat, i presentaran exemples d’accions de protecció.
Per últim, una de les propostes més destacades d’esta edició és la realització de tallers de varaments adaptats al públic infantil. En estes activitats s’empren contacontes i narratives per a explicar el procediment que seguix l’equip de rescat de la Fundació Oceanogràfic davant l’aparició d’un animal ferit o encallat en la costa. A través d’estes dinàmiques, els xiquets i xiquetes podran comprendre què és un varament, per què es produïx i quin és el paper del personal de l’Oceanogràfic en la recuperació i atenció dels animals marins.
El festival es completa amb activitats destinades a reforçar la participació familiar. Les mascotes de l’Oceanogràfic, Bobo i Marina, acompanyaran als visitants més menuts durant les jornades, que també podran participar en els pintacares inspirats en fauna marina i en propostes creatives que combinen manualitat i divulgació.
Amb este plantejament, ‘Navidad bajo el mar’ es consolida com una iniciativa que uneix celebració i coneixement, i que permet a les famílies aproximar-se als ecosistemes marins des d’una perspectiva lúdica però també científica.
