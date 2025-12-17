Regalar llibres per Nadal és molt més que un detall material
Entre joguets i pantalles, la lectura ofereix calma, creativitat i valors que perduren, i que fa que siga el millor obsequi per a aquestes festes
F. Bromera
Per Nadal, els aparadors s’omplin de joguets, tecnologia i objectes que prometen diversió immediata. Però, entre tanta oferta, hi ha un regal que mai passa de moda: el llibre. Regalar un llibre és molt més que oferir un objecte; és entregar una experiència, una porta oberta a mons infinits, una invitació a imaginar, a aprendre i a créixer. A diferència d’altres regals que es gasten o es queden oblidats en un racó, un bon llibre acompanya durant anys i deixa una empremta que pot marcar la vida d’un lector. I això és el que el fa tan especial: no és efímer, és un regal que es viu una vegada i una altra, cada vegada que s’obri i es torna a llegir.
Per què és especial regalar un llibre?
Un llibre no és només paper i tinta. És un viatge, una conversa silenciosa entre autor i lector, una oportunitat de descobrir emocions i valors. Quan regalem un llibre, estem regalant temps de qualitat, moments de calma i reflexió enmig del ritme frenètic de les festes. A més, és un detall que parla de qui el tria i demostra interés per la persona, per les seues aficions i pel seu creixement personal. En un món on tot és immediat, regalar lectura és apostar per la lentitud, per la profunditat i per la creativitat. És, en definitiva, una manera de dir «m’importes» d’una forma que va més enllà del material.
Per als més menuts, rebre un llibre per Nadal és molt més que tindre un nou conte a la prestatgeria. És una invitació a somiar, a crear imatges mentals, a desenvolupar el llenguatge i la imaginació. Els contes ajuden a entendre el món, a gestionar emocions i a reforçar valors com la solidaritat, la generositat o l’amistat, tan presents en aquestes dates. A més, llegir en família crea vincles afectius forts, ja que compartir una història abans d’anar a dormir és un record que queda gravat per sempre. I no sols això, llegir junts fomenta hàbits lectors que perduren, perquè els menuts aprenen que la lectura és un plaer compartit.
En una etapa on les pantalles ocupen gran part del temps, regalar un llibre és oferir una alternativa que desperta curiositat i fomenta el pensament crític. Les novel·les juvenils poden ajudar-los a reflexionar sobre temes que els preocupen, a sentir-se identificats amb personatges i a trobar respostes a les seues inquietuds. A més, llegir millora la concentració, la capacitat d’expressió i la creativitat, competències essencials per al seu futur acadèmic i personal. Un bon llibre pot ser el punt de partida per a converses en família i per descobrir passions que els acompanyaran tota la vida. Regalar lectura en aquesta etapa és sembrar llavors que poden donar fruits inesperats.
A més, regalar llibres també és una opció responsable. No necessita piles ni connexió a internet, no genera residus innecessaris i pot passar de mà en mà, convertint-se en un objecte compartit. A més, és una manera de donar suport a les llibreries locals i a la cultura, que necessita més que mai el nostre impuls. Cada llibre comprat és una aposta per mantindre viva la creativitat i per transmetre als més joves la importància de cuidar el nostre patrimoni literari. En temps de consum massiu, triar un llibre és fer un gest conscient, és apostar per la sostenibilitat i per la riquesa cultural.
Si encara dubtes sobre què regalar, pensa en un llibre. No cal que siga el més car ni el més famós; el que importa és que connecte amb qui el rebrà. Pot ser un conte il·lustrat per als més menuts, una novel·la d’aventures per als adolescents o un llibre de relats per compartir en família. Perquè, quan les llums de Nadal s’apaguen i els joguets perden novetat, el llibre continuarà allí, esperant ser obert per tornar a regalar moments únics.
