La vessant més humana de la IA
Professorat del CIPFP Misericòrdia de València aposta per la innovació educativa que connecta tecnologia i humanitat, a través d’un projecte en què estudiants amb trajectòries acadèmiques complexes han fet postals nadalenques amb IA per a una residència de persones majors
M. B.
Un grup de docents del CIPFP Misericòrdia de València treballa perquè l’alumnat aprenga a usar la IA com a suport i no com a substitut: per a estudiar millor, preparar tasques, generar idees, millorar la seua comunicació i afrontar amb major seguretat els reptes acadèmics i laborals que hauran d’assumir en poc temps.
Així ho fan des del projecte anomenat ‘Empren.IA’, en el marc del qual han desenvolupat una iniciativa amb un fort component social protagonitzada per l’alumnat dels Programes Formatius de Qualificació Bàsica (PFCB) A, Grau Bàsic 2 d’Administració, i Gestió i Grau Bàsic 2 de Comerç, acompanyats pel seu tutor, tutora i professor Sergio García, Alfredo Pachés i Sandra Pulido, també coordinadors del projecte.
La iniciativa que han dut a terme just abans de les vacances de nadal ha consistit en la creació i lliurament de postals nadalenques dissenyades amb intel·ligència artificial a persones majors que viuen en residències «i que, especialment en estes dates, afronten situacions de soledat», expliquen els impulsors de l’acció. L’activitat va tindre lloc ahir, en la Residència de Majors La Seu, a València, «convertint-se en una experiència d’aprenentatge real fora de l’aula», assegura el professorat.
Donar sentit a noves eines
L’alumnat va dissenyar les postals que van entregar ahir a les persones residents utilitzant eines d’intel·ligència artificial, «però el verdaderament important no va ser la tecnologia en si, sinó el sentit que li van donar», destaquen des del centre d’FP. «Cada imatge i cada missatge estaven pensats per a emocionar, acompanyar i transmetre proximitat», afirmen.
La visita a la residència, ahir de matí, es va transformar en una trobada intergeneracional marcada per les converses, l’escolta i l’agraïment mutu. Per a molts estudiants, va ser la primera vegada que van comprovar com una cosa creada per ells podia tindre un impacte emocional directe en altres persones. «Ha sigut molt bonic; els hem donat totes les postals, han interactuat tots els alumnes amb ells i els ha agradat moltíssim. Fins i tot, un dels residents ens ha cantat ‘New York, New York’, de Frank Sinatra, i així hem acabat... estem tots molt satisfets», assegura Alfredo Pachés.
Una alumna destaca, després de l’activitat, que han vist com poden «parlar amb la gent, donar estima i, sobretot, aprendre del passat per a ser millors persones». «Mai haguera pensat que una cosa feta per mi poguera emocionar tant a algú. Hui sent que valc per a molt més del que creia», afegix. Un altre alumne, per la seua part, valora les destreces tecnològiques que han aprés: «Pensava que la intel·ligència artificial era només per a coses tècniques, però ara he entés que també pot servir per a fer sentir bé a altres persones», diu en referència a la IA.
Un projecte que transforma a l’alumnat
Cal recordar que, en ser alumnat de PFCB i graus d’FP Bàsica, una part significativa dels estudiants participants presenta trajectòries acadèmiques complexes i, en alguns casos, una baixa percepció del seu propi potencial. Per això els beneficis d’Empren.IA es magnifiquen, perquè els ha oferit «l’oportunitat de descobrir la seua capacitat creativa i el seu valor dins de la comunitat», defensa el professorat. Entre altres coses, este tipus d’experiències permet que l’alumnat «se senta útil i reconegut, reforce la seua autoestima, augmente la seua motivació acadèmica, i desenvolupe competències clau per al seu futur personal i professional».
Així, Empren.IA «representa una forma distinta d’entendre l’educació: innovadora, inclusiva i profundament humana. Una educació on la tecnologia no substituïx a les persones, sinó que les connecta; on aprendre no és només aprovar, sinó sentir-se útil, reconegut i part de la comunitat», afirmen els docents impulsors, que treballen per a «formar estudiants preparats per al futur professional, però també persones conscients, compromeses i capaces de generar benestar en el seu entorn».
