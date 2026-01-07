El Consell Escolar premia un projecte musical de l’IES Carles Salvador
‘Units/Unides per la Música’, del centre d’Aldaia, ha rebut una menció d’honor en la primera edició dels guardons
Aula
El projecte educatiu ‘Units/Unides per la Música’, desenvolupat pel departament de Música de l’IES Carles Salvador d’Aldaia, ha sigut distingit amb una Menció en la 1a Edició dels Premis del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana (CECV), uns guardons que reconeixen la dedicació, la qualitat i el compromís de la comunitat educativa valenciana.
L’acte de lliurament dels premis va tindre lloc abans de nadal, al Centre Cultural La Petxina de València, en el marc d’una gala que va destacar per l’elevada participació i per posar en valor projectes educatius amb un fort impacte pedagògic i social. El reconeixement va ser entregat per Guillermo Luján, alcalde d’Aldaia, junt amb Salvador Oliver, president del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana.
Com expliquen des de l’institut, ‘Units/Unides per la Música’ és un projecte amb més de vint anys de trajectòria ininterrompuda, impulsat des del departament de Música del centre i coordinat pel professorat Eugenio Henriques López i Carlos Jesús Raga García, que ha convertit l’assignatura de Música de Secundària en un espai viu d’aprenentatge pràctic, inclusió i creació col·lectiva. Lluny d’un enfocament teòric, l’alumnat aprén música fent música, participant activament en conjunts instrumentals Orff, interpretació vocal i projectes escènics que culminen cada curs en concerts d’alta qualitat artística.
«La pràctica musical col·lectiva se situa al centre del procés educatiu, afavorint el desenvolupament de competències musicals, socials i emocionals. El projecte impulsa valors com la cooperació, la responsabilitat, l’escolta activa, la convivència i el respecte a la diversitat, garantint la participació real de tot l’alumnat mitjançant l’adaptació de repertoris, rols i instrumentacions a diferents nivells i capacitats», expliquen.
Així, l’impacte d’‘Units/Unides per la Música’ transcendix l’aula i el mateix centre educatiu. Al llarg dels anys, l’IES Carles Salvador ha teixit una sòlida xarxa de col·laboració amb famílies, associacions locals, centres de Primària, residències de persones majors i entitats socials, convertint cada concert en una experiència d’Aprenentatge-Servei i en un espai de trobada intergeneracional i comunitària. «La música esdevé així una eina de cohesió social, inclusió i compromís cívic», afegixen.
Este reconeixement posa en valor la qualitat, la continuïtat i la innovació pedagògica d’un projecte sostingut en el temps gràcies al treball coordinat del Departament de Música, el suport constant de l’equip directiu i la implicació activa de tota la comunitat educativa. La menció rebuda reforça el paper de l’IES Carles Salvador com a referent en educació musical inclusiva i demostra que la música, quan es viu des de la pràctica i la participació, té un enorme poder transformador dins i fora del centre.
