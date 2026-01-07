Dualiza selecciona projectes de set centres valencians
Les diferents iniciatives reflectixen el compromís de la FP valenciana amb la innovació tecnològica i la millora de la qualitat de vida
Aula
Un total de set centres de Formació Professional de la Comunitat Valenciana han sigut seleccionats per a participar en la IX Convocatòria d’Ajudes Dualiza, impulsada per CaixaBank Dualiza i l’Associació de Centres de Formació Professional FPEmpresa. Estos centres han sigut reconeguts pel seu impuls i col·laboració en algun dels 38 projectes d’FP més innovadors de tot el país, que es desenvoluparan al llarg del curs escolar 2025-26 i que destaquen per la seua capacitat per a transformar i enriquir la formació professional a través de propostes pioneres i col·laboratives.
Els centres seleccionats aposten per la intel·ligència artificial, l’automatització i la creativitat aplicada a la FP. El CIPFP Ciutat de l’Aprenent (València) impulsa l’ampliació de competències professionals a través d’un projecte editorial innovador; el Centre Integrat Públic de Formació Professional Catarroja (Catarroja, València) i l’IES Vicent Castell i Doménech (Castelló de la Plana) desenvolupen un sistema intel·ligent per a previndre inundacions; l’EFA El Campico (Jacarilla, Alacant) treballa en una aplicació d’intel·ligència artificial per a la recuperació de la parla en persones laringectomitzades; l’EFA Torrealedua (Moixent, València) i l’IES Eduardo Primo Marqués (Carlet, València) treballen en una eina basada en IA per a millorar el posicionament radiogràfic; i l’IES La Valldigna (Tavernes de la Valldigna, València) dissenya una solució automatitzada d’empaquetat i control d’inventari amb tecnologia RFID. Estes iniciatives reflectixen el compromís de la FP valenciana amb la innovació tecnològica i la millora de la qualitat de vida.
En total, 58 centres educatius han sigut seleccionats en tot el país, huit més que en l’edició anterior. Les iniciatives seleccionades impliquen 2.860 estudiants, dels quals 108 cursen FP Dual Intensiva, i a 279 docents, reforçant el paper de l’FP com a generadora de coneixement aplicat i de solucions per a reptes reals de l’entorn productiu.
En conjunt, els projectes seleccionats abasten un ampli espectre de famílies professionals, amb especial protagonisme aquest any de Sanitat, Agrària, Electricitat-Electrònica, Informàtica i Química alineant-se amb sectors emergents i amb les prioritats de la nova Llei d’FP.
Treball en xarxa
Entre els 38 projectes seleccionats destaca la presència de 10 iniciatives desenvolupades en xarxa, impulsades de manera conjunta per diversos centres educatius, la qual cosa reforça la cooperació interterritorial i la transferència de coneixement entre comunitats. El conjunt de projectes compta a més amb la implicació de 70 entitats col·laboradores —entre empreses, associacions, administracions locals i organitzacions socials—, consolidant un ecosistema estable d’aliances que connecta l’FP amb les necessitats reals del teixit productiu.
Per a la seua selecció, la comissió avaluadora ha valorat especialment el caràcter innovador i aplicable de les propostes, la seua capacitat de transferència, la diversitat d’agents implicats i el seu impacte social, així com l’alineació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, amb especial presència dels ODS 4, 9 i 12. També s’ha tingut en compte la sostenibilitat a llarg termini i la qualitat del pla de treball.
