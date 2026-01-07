Explorar històries amb tots els sentits per a descobrir una nova manera de llegir
Percebre textures, sons i aromes mentre llegim ajuda a crear records únics i fomenta l’aprenentatge actiu en l’aula i en família
F. Bromera
Aquest nou any comencem explorant una dimensió poc tractada però fascinant: com la lectura es pot viure amb tots els sentits, despertant curiositat, emoció i imaginació en menuts i joves lectors. Arribem al 2026 amb una proposta innovadora que convida a mirar els llibres des d’una perspectiva diferent. La lectura deixa de ser només un acte visual o cognitiu per convertir-se en una experiència multisensorial, on els sentits esdevenen ponts cap a la comprensió, la imaginació i la connexió emocional amb les històries.
La lectura sensorial parteix d’una idea senzilla però poderosa: els llibres no només es llegeixen amb els ulls i la ment, sinó que poden ser experimentats amb la vista, l’oïda, el tacte i, fins i tot, l’olfacte i el gust. Quan els més menuts toquen pàgines amb textures diferents, escolten música o sons que evoquen l’ambient del relat, observen il·lustracions que complementen la història o imaginen sabors i aromes que apareixen en la narrativa, la lectura es transforma en una vivència completa i intensa. Aquesta immersió estimula la memòria, reforça la comprensió lectora i fomenta l’empatia cap als personatges i les situacions que es desenvolupen al llibre, convertint cada història en una experiència única.
Aquest enfocament no sols desperta l’interés i la curiositat, sinó que potencia la concentració, la creativitat i l’expressió oral i escrita. Els més menuts aprenen a descriure emocions, a compartir percepcions i a establir connexions entre les seues pròpies experiències i les del relat. Al mateix temps, desenvolupa habilitats cognitives i emocionals que afavoreixen un aprenentatge més profund i significatiu. La lectura sensorial es converteix així en un recurs transversal que enriqueix l’educació literària, artística i emocional de l’alumnat, fent que llegir siga molt més que decodificar paraules.
A l’escola o a casa?
Per posar en marxa aquesta metodologia, es poden plantejar activitats que transformen l’aula o la llar en espais plens d’estímuls. Crear racons temàtics amb textures, sons i colors que evoquen l’ambient del relat, elaborar petites dramatitzacions amb efectes sonors, tastar aliments que apareixen en la història o associar aromes a escenes concretes són propostes que fan que la lectura siga activa i participativa. També es poden desenvolupar diaris sensorials, on cada alumne registre sensacions, emocions i descobriments mentre llegeix. Aquestes pràctiques fomenten la col·laboració i l’intercanvi d’idees entre companys, convertint la lectura en una experiència compartida.
La lectura sensorial no es limita a l’aula; també pot ser un pont per connectar amb les famílies. Els pares i mares poden participar en la creació d’espais sensorials, preparar materials per a les activitats o compartir les seues pròpies experiències de lectura amb tots els sentits. D’aquesta manera, la lectura es converteix en un moment compartit que reforça vincles, desperta l’interés pels llibres i transmet la passió per llegir de manera creativa i lúdica. Quan la família s’implica, la lectura deixa de ser una tasca escolar per convertir-se en un plaer que uneix generacions.
Comencem el 2026 convidant els més joves a explorar històries més enllà de les pàgines, amb ulls oberts, oïda atenta, mans juganeres i imaginació desbordant. La lectura sensorial transforma cada llibre en un laboratori d’experiències, on els menuts aprenen a escoltar, observar, tocar i imaginar, convertint-se en protagonistes actius de les històries. Llegir amb tots els sentits no només reforça l’aprenentatge i la comprensió, sinó que també crea records memorables i moments d’emoció compartida, demostrant que la literatura pot ser tan rica i diversa com els nostres propis sentits.
