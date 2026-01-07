Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Primer Premio del NiñoDónde ha caído el NiñoTragedia en IndonesiaTemporal de fríoEl tiempoPueblos más fríosSanta CatalinaFran Rivera y Vito Quiles
instagramlinkedin

Quart de Poblet acull el Consell Territorial d’FP

Hi va haver taules de treball participatives. | LEVANTE-EMV

Hi va haver taules de treball participatives. | LEVANTE-EMV

Levante-EMV

Un total de 60 persones assistiren a la Jornada impulsada pel Consell Territorial de Formació Professional de l’Horta Sud, de la Conselleria d’Educació, amb la col·laboració de la fundació CaixaBank Dualiza i el CIPFP Faitanar de Quart de Poblet. La jornada, celebrada sota el títol ‘Teixint futur: FP, empreses i territori’, té un paper essencial en la implantació de la nova FP Dual i en la planificació flexible de l’oferta formativa, i va reunir representants de l’administració autonòmica, ajuntaments, organitzacions empresarials i sindicals, centres educatius, inspecció educativa, orientadors professionals, Labora, pactes territorials per l’ocupació, entitats socials i agents de desenvolupament local, convertint-se en un espai de diàleg clau per a connectar territori, talent i teixit productiu.

Esta trobada —que va tindre lloc abans de nadal–, forma part de les 20 Jornades que s’han celebrat en tota la Comunitat Valenciana durant desembre, en les quals van participar més d’un miler de persones en tota la Comunitat Valenciana. El Consell Territorial d’FP ha tingut com a objectiu principal analitzar els perfils professionals més demandats, identificar sectors estratègics i plantejar accions concretes per a millorar l’orientació, impulsar l’FP Dual i reforçar la competitivitat empresarial. Tot, mitjançant taules de treball participatives i metodologies actives, per a reflexionar.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents