Quart de Poblet acull el Consell Territorial d’FP
Levante-EMV
Un total de 60 persones assistiren a la Jornada impulsada pel Consell Territorial de Formació Professional de l’Horta Sud, de la Conselleria d’Educació, amb la col·laboració de la fundació CaixaBank Dualiza i el CIPFP Faitanar de Quart de Poblet. La jornada, celebrada sota el títol ‘Teixint futur: FP, empreses i territori’, té un paper essencial en la implantació de la nova FP Dual i en la planificació flexible de l’oferta formativa, i va reunir representants de l’administració autonòmica, ajuntaments, organitzacions empresarials i sindicals, centres educatius, inspecció educativa, orientadors professionals, Labora, pactes territorials per l’ocupació, entitats socials i agents de desenvolupament local, convertint-se en un espai de diàleg clau per a connectar territori, talent i teixit productiu.
Esta trobada —que va tindre lloc abans de nadal–, forma part de les 20 Jornades que s’han celebrat en tota la Comunitat Valenciana durant desembre, en les quals van participar més d’un miler de persones en tota la Comunitat Valenciana. El Consell Territorial d’FP ha tingut com a objectiu principal analitzar els perfils professionals més demandats, identificar sectors estratègics i plantejar accions concretes per a millorar l’orientació, impulsar l’FP Dual i reforçar la competitivitat empresarial. Tot, mitjançant taules de treball participatives i metodologies actives, per a reflexionar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Última hora del temporal de frío y nieve en Valencia: empieza a nevar en la C. Valenciana
- La Aemet actualiza la previsión de nieve en la Comunitat Valenciana: ¿Por qué no está nevando?
- Dónde ha nevado en la Comunitat Valenciana y por qué no tanto como se esperaba
- Bocairent pide a los vecinos de los diseminados que almacenen productos esenciales ante el riesgo de nevadas
- Carreteras afectadas en Valencia por el temporal de nieve
- La horchatería Santa Catalina, ¿herida de esencia?
- Móviles de más de 1.000 euros y bolsos de 400: Los adolescentes valencianos buscan el lujo en sus regalos de Reyes
- El Valencia está en colapso total