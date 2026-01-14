L’Oceanogràfic i el CEU llancen un màster en Medicina de fauna aquàtica
El postgrau, d’un any i mig de duració i que acaba de començar, formarà a veterinaris especialitzats en la salut, el maneig i la conservació d’espècies aquàtiques des d’una perspectiva clínica i ecosistèmica
Aula
L’Oceanogràfic de València i la Universitat CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH) han posat en marxa el primer màster en Medicina de fauna aquàtica, una titulació de postgrau dirigida a llicenciats i graduats en Veterinària que naix per donar resposta a la demanda de professionals especialitzats en l’atenció sanitària, el maneig clínic i la conservació d’animals aquàtics, tan baix cuidat humà com en el seu entorn natural. El nou màster, d’un any i mig de duració, s’impartix a València des d’esta setmana i combinarà formació acadèmica avançada amb un programa de pràctica en entorns professionals.
El postgrau aborda la medicina de fauna aquàtica des d’un enfocament clínic, conservacionista i ecosistèmic, i integra coneixements en fisiologia, patologia, diagnòstic i tractament de malalties, així com en investigació aplicada a la conservació de la biodiversitat. La iniciativa sorgix de la col·laboració entre una institució universitària amb àmplia trajectòria en formació sanitària, com és la CEU-UCH, i l’Oceanogràfic de València (Cacsa-GVA), el major centre marí d’Europa.
Esta aliança permetrà als estudiants accedir a instal·lacions veterinàries especialitzades de l’aquari valencià, laboratoris i equips tècnics d’avantguarda, a més de participar en l’activitat clínica i científica vinculada a la gestió de fauna aquàtica.El pla d’estudis s’estructura en quatre grans mòduls que comprenen la medicina de la conservació, d’aus i rèptils aquàtics, de peixos i invertebrats i de mamífers marins. A això se suma un període de pràctiques externes -el pràcticum- que es desenvoluparà tant en l’Oceanogràfic com en centres nacionals i internacionals col·laboradors, així com l’elaboració d’un Treball de Fi de Màster.
La formació pràctica permetrà a l’alumnat treballar amb diferents grups d’espècies aquàtiques i conéixer de primera mà els protocols clínics, de maneig i de rehabilitació que s’empren en aquaris, centres de recuperació i projectes de conservació.
Eixides professionals
El programa prepara als estudiants per a desenvolupar la seua carrera en aquaris, centres de conservació i recuperació de fauna, institucions científiques i projectes d’investigació vinculats a la medicina i la protecció dels ecosistemes aquàtics. El primer màster en Medicina de fauna aquàtica planteja una formació especialitzada que combina el rigor acadèmic, la pràctica professional en entorns reals i la col·laboració amb institucions de referència internacional, oferint als estudiants una preparació avançada difícilment assolible a través d’altres itineraris formatius.
