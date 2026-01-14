La lectura conscient, una eina per trobar calma i concentració
Unir lectura i mindfulness transforma cada pàgina en una experiència pausada que fomenta la concentració, la creativitat i la regulació emocional
F. Bromera
Comencem l’any amb una proposta que uneix dos mons aparentment diferents, però profundament complementaris: la lectura i el mindfulnes. En un temps marcat per la pressa, les pantalles i la falta d’atenció, oferir als menuts i adolescents moments de calma és més necessari que mai. La lectura, quan es viu amb consciència plena, pot convertir-se en una eina poderosa per fomentar la concentració, reduir l’estrés i ajudar a regular les emocions. No es tracta només de llegir per aprendre, sinó de llegir per sentir, per connectar amb el present i per gaudir de cada paraula com si fora única, convertint cada pàgina en una experiència que nodreix la ment i el cor.
La idea és senzilla, transformar la lectura en una experiència pausada, on cada pàgina es convertisca en un refugi. L’atenció plena o mindfulness, ens ensenya a viure el moment present amb calma i sense judicis, i aquesta filosofia encaixa perfectament amb l’acte de llegir. Quan els més menuts s’asseuen amb un llibre i aprenen a respirar profundament abans d’obrir-lo, quan observen les il·lustracions amb calma o escolten la seua pròpia veu mentre lligen en veu alta, estan practicant una forma senzilla, però efectiva de meditació. Llegir amb consciència plena no sols millora la comprensió, sinó que també ajuda a reduir la dispersió mental i a crear un espai segur on les emocions poden fluir lliurement.
Els beneficis d’aquesta pràctica són múltiples. En primer lloc, millora la concentració, una competència cada vegada més difícil d’assolir en un entorn saturat d’estímuls digitals. A més, afavoreix la regulació emocional. Els contes i les històries ofereixen models per entendre sentiments com la por, la tristesa o l’alegria, i quan es llegeixen amb calma, aquests aprenentatges es fixen millor. També potencia la creativitat, perquè la ment relaxada és més receptiva a imaginar i a crear. Per als adolescents, és una oportunitat per desconnectar del ritme frenètic i trobar un espai propi, lliure de pressions i sorolls, que els ajude a recuperar la serenitat i a gaudir del plaer de llegir sense distraccions.
La clau està en el fet de convertir la lectura en un ritual. Buscar un lloc tranquil, preparar una llum suau, tindre el llibre a mà i dedicar uns minuts a respirar abans de començar són gestos senzills que marquen la diferència. Es pot animar a tancar els ulls i imaginar l’escena abans de llegir-la, o a escoltar música relaxant que acompanye la història. També és útil fer pauses breus per comentar què senten, què els ha cridat l’atenció o quines imatges han aparegut en la seua ment. Aquestes pràctiques no sols reforcen la comprensió lectora, sinó que converteixen la lectura en una experiència emocional i sensorial que deixa empremta.
La lectura conscient és també una oportunitat per compartir en família. Llegir junts, sense presses, pot ser un moment de connexió profunda. Els pares i mares poden guiar la respiració, llegir en veu alta amb entonació pausada i convidar els fills a expressar les seues sensacions. A l’aula, es poden crear racons de calma amb coixins, música suau i llibres que conviden a la reflexió. Quan l’alumnat aprén que llegir no és una obligació, sinó un espai per relaxar-se i sentir-se bé, la motivació per la lectura creix de manera natural i es transforma en un hàbit saludable que perdura.
En definitiva, unir lectura i atenció plena és apostar per una educació més humana, que cuida la ment i les emocions tant com el coneixement. En un món accelerat, oferir la possibilitat de parar, respirar i llegir és regalar una eina per tota la vida. Perquè un llibre pot ser una història, però també pot ser un refugi, un lloc on trobar calma i serenitat.
