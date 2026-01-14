Matemàtiques per entendre el món
Les matemàtiques estan per tot arreu i, a més a més, són divertides. Este és el missatge que batega al cor de l’Olimpíada que des de fa 36 anys mobilitza curs rere curs més de tres milers de xiquets i xiquetes de la mà de la Societat d’Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana (SEMCV) ‘Al-Khwarizmi’
L’Olimpíada de la Societat d’Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana (SEMCV) ‘Al-Khwarizmi’ és molt més que una competició, "és una oportunitat per a l’alumnat de passar-s’ho bé resolent problemes, conéixer a altres xics i xiques amb interessos comuns i fer amics i amigues, perquè les matemàtiques són divertides", explica amb passió Onofre Monzó, president d’esta societat matemàtica que aglutina a 540 docents d’Infantil i Primària, Secundària i Universitat..
Monzó conta com la SEMCV es multiplica amb tot un seguit d’activitats per acostar les matemàtiques a la societat, entre les quals l’Olimpíada "és un pilar fonamental" a l’anar dirigida a l’alumnat des dels 10 als 16 anys. "Les matemàtiques no són una assignatura només a l’abast de les ments privilegiades i les elits científiques, sinó tot el contrari. L’esperit de la SEMCV, tant en l’Olimpíada com en les activitats de carrer que organitzem per les famílies com en les propostes que oferim al professorat per desenvolupar en les aules, és fer veure que les matemàtiques han de ser divertides i accessibles per a tots", diu. "El món de hui en dia no s’explica sense les matemàtiques i, per això, apostem per la resolució de problemes al voltant de qüestions quotidianes que ens trobem en el nostre quefer diari perquè, mirem on mirem, les matemàtiques estan per tot arreu", afig.
Matemàtiques al carrrer
En este sentit, la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESMP) a la qual pertany la SEMCV, impulsa la proposta ‘Matemàtiques al carrer’, una activitat que pretén acostar les matemàtiques a tots els públics fora del context escolar, com el seu propi nom indica, al carrer, des d’un punt de vista lúdic, divulgatiu, oferint activitats adaptades a totes les edats. Es tracta de mostrar matemàtiques gaudint amb elles, d’una forma més natural i a l’abast de tots. Al territori valencià ja s’han viscut dos jornades de ‘Matemàtiques al carrer’, a Piles i Betxí, i la tercera edició es farà el dissabte 7 de març a Muro d’Alcoi.
La 36a l'Olimpíada, en marxa
Encara no s’han tancat les inscripcions de la fase comarcal de la 36a edició de l’Olimpíada, que romandran obertes fins al 3 de febrer, i el professorat coordinador de l’esdeveniment, un equip integrat per mig centenar de docents, ja ha començat a preparar sobre el terreny les proves de carrer de les tres finals provincials, una jornada festiva i matemàtica, amb una prova individual i altres dos per equips, que enguany se celebraran al llarg del dissabte 9 de maig a Oliva (IES Gabriel Ciscar), Onda (IES Serra d’Espadà) i Xixona (CEIP Eloi Coloma).
Però, llevat de les terres de Castelló on la competició s’obri directament amb la final provincial, abans ha de vindre la fase comarcal. Esta tindrà lloc a 8 municipis de València i altres 7 d’Alacant. A l’Olimpíada l’alumnat participant s’agrupa en tres nivells: primer i segon d’ESO (A), tercer i quart d’ESO (B) i cinqué i sisé de Primària (C). A les fases provincials se seleccionen 72 finalistes, 8 per cadascun dels tres nivells (24 per cada província), per la final autonòmica: tot un cap de setmana de convivència matemàtica que tindrà lloc a la Safor, a l’alberg de Piles, el 30 i 31 de maig, d’on eixiran els sis joves (tres del nivell A i tres del B) que representaran a la C. Valenciana en la doble Olimpíada Juvenil i Junior que impulsa la FESMP, que enguany es farà del 24 al 27 de juny en Lugo, i els quatre del nivell A que aniran a l’Olimpíada Aleví de Barcelona, que es disputarà a les mateixes dates.
Resoldre problemes reals
El professor Tomàs Queralt, que des de fa 27 anys és el coordinador provincial de València de la competició de la SEMCV, relata que un dels senyals d’identitat de l’Olimpíada "és que busca estimular el raonament matemàtic de l’alumnat i la seua capacitat de resoldre problemes a partir de l’ús dels recursos de l’entorn". Així, es treballa en equip "per cercar una solució a un problema real, com per exemple quants pots de pintura ens fan falta per pintar una façana o una reixa d’una finestra, per la qual cosa hauran de calcular abans la superfície a actuar, o quanta terra necessitem pe omplir les jardineres d’un parc", apunta.
