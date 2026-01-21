Camacuc i ‘Els 10 de la ploma’, una aliança que suma
La iniciativa, que fa valdre el nostre teixit cultural, aposta per la creació compartida unint literatura i il·lustració en valencià
Aula
Camacuc impulsa una nova col·laboració cultural amb ‘Els 10 de la ploma’, un col·lectiu format per escriptors i escriptores valencianes, amb l’objectiu de crear històries que combinen textos literaris i il·lustracions originals, pensades especialment per a xiquetes i xiquets, i que contribuïsquen a la defensa i difusió de la cultura valenciana i en valencià.
A diferència d’altres experiències desenvolupades anteriorment per Camacuc —on els xiquets i les xiquetes aportaven els dibuixos i des de la revista es construïen les històries—, en aquesta ocasió el procés creatiu s’inverteix. Seran els autors i autores d’‘Els 10 de la ploma’ qui escriuran els textos, que posteriorment seran interpretats visualment pels il·lustradors i il·lustradores de Camacuc, generant un diàleg creatiu entre la paraula i el dibuix.
‘Els 10 de la ploma’ és una entitat de caràcter intercomarcal que agrupa escriptors, escriptores i estudiosos de la literatura de l’Horta Nord, l’Horta Sud i la ciutat de València. El seu objectiu principal és difondre l’activitat literària en valencià i esdevenir, alhora, un espai de trobada i cooperació entre autors i autores de diverses generacions. Entre les seues finalitats també destaquen l’impuls i la divulgació de l’estudi i l’activitat literària en valencià, així com la col·laboració amb institucions i entitats afins.
Des de Camacuc destaquen que esta col·laboració posa l’accent en la necessitat de fer pinya entre projectes i creadors i creadores per reforçar el món editorial valencià, un sector clau per a la vitalitat cultural del país i per a la transmissió de la llengua i els valors propis a les noves generacions. En estE sentit, Camacuc continua apostant per oferir continguts de qualitat adreçats al públic infantil, sense renunciar a una mirada artística i cultural que també connecta amb persones adultes aficionades al còmic i a la il·lustració.
El director de Camacuc, Joan Escrivà, ha volgut destacar la importància d’esta iniciativa conjunta: «Volem agrair a ‘Els 10 de la ploma’ la seua col·laboració. Al llarg de la seua trajectòria, Camacuc sempre ha estat un espai obert a noves experiències creatives i a projectes que sumen esforços per defensar la llengua i la cultura valencianes.»Escrivà ha remarcat també que «estE tipus de col·laboracions demostren la força del nostre teixit cultural i editorial, i la capacitat de treballar conjuntament des de mirades i disciplines diferents».
La iniciativa es desenvoluparà durant els pròxims números de la revista, consolidant este projecte com una aposta per la creació compartida i pel futur de la cultura en valencià.
