La Ciutat de les Ciències i dels concursos

Imatge d’arxiu del premi Cristalització a l’Escola.

Imatge d’arxiu del premi Cristalització a l’Escola. / CACSA

Aula

La Ciutat de les Arts i les Ciències és també dels concursos, ja que un any més ha convocat a la comunitat escolar perquè participe en els seus quatre prmis científics. El primer d’ells, Cristal·lització a l’Escola, que organitza juntament amb la Universitat de València i la Universitat Jaume I ja ha tancat el seu termini d’inscripció. La final es realitzarà el 15 de maig en el Museu de les Ciències. Esta iniciativa va dirigida a estudiants de segon cicle d’ESO i Batxillerat i cicles d’FP de Grau Bàsic i Mitjà,als qui se’ls proposa fer experiments de creixement de cristalls. Els altres tres certàmens escolars que convoca la Ciutat de les Arts i les Ciències cada any són Desafiament Robot (el termini d’inscripció del qual finalitza el 30 de gener), Acció pel Clima (al qual es poden apuntar els col·legis interessats fins al 13 de febrer) i Reacciona (el període del qual per a presentar-se acaba el 19 de febrer).

