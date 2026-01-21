El diari lector, un espai personal per viure la lectura des de dins
Convida l’alumnat a expressar-se després de cada lectura, connectant amb els llibres d’una manera més profunda, creativa i personal
Fundació Bromera
Cada lectura és una experiència única, i sovint els més menuts necessiten un lloc on guardar tot allò que una història els desperta: pensaments, somriures, preguntes, escenes que els han arribat al cor o personatges que els han fet volar la imaginació. El diari lector personalitzat naix precisament d’aquesta necessitat de conservar allò que passa per dins quan llegim. És un quadern propi i íntim que acompanya cada lectura i que convida l’alumnat a expressar-se amb naturalitat, ja siga a través de paraules senzilles, dibuixos o emocions que encara estan aprenent a identificar.
Educar emocions amb llibres
Este diari no és un registre mecànic de llibres, sinó un territori íntim on es pot donar veu al que sentim. Quan els més menuts paren després de llegir i escriuen una frase o dibuixen un personatge, estan fent molt més del que aparenta, estan donant sentit al que han llegit, estan revisant la història amb ulls propis i estan fent-se part del relat. En eixe moment, la lectura deixa de ser una activitat dirigida des de fora i es converteix en una experiència personalíssima i significativa.
Una de les grans forces del diari lector és que permet treballar les emocions d’una manera natural. Els llibres estan plens de situacions que desperten por, sorpresa, alegria, tristesa o tendresa, però moltes vegades l’alumnat no té l’oportunitat d’expressar allò que els ha remogut. A través del diari, poden posar nom al que han sentit i comprendre-ho millor. Una simple frase com “aquesta escena m’ha fet estar tranquil” o “este personatge m’ha enfadat” ja és una manera de començar a ordenar emocions. Escriure-les, encara que siga amb paraules senzilles, ajuda a créixer en autoconeixement i empatia.
El dibuix també té un paper essencial. Molts alumnes pensen en imatges abans que en paraules, i necessiten dibuixar per poder explicar allò que han entés. Per això, el diari lector ha de deixar sempre un espai per a il·lustracions, per a colors, per a representacions de personatges o escenes. Quan dibuixen allò que han llegit, estan revisant mentalment la història, seleccionant allò que per a ells és més significatiu i convertint la lectura en un procés creatiu i personal. Un dibuix pot contar molt més del que una frase aconsegueix expressar.
Amb el temps, mantindre un diari lector es converteix en un hàbit que aporta autonomia i seguretat. Els més menuts aprenen a reflexionar sobre el que lligen, a reconéixer allò que els agrada i allò que no, i a construir una opinió pròpia. A més, este ritual afavoreix la constància i ajuda a desenvolupar un pensament més crític, perquè els anima a argumentar i justificar les seues impressions. Cada pàgina del diari és un pas més en la seua identitat lectora, un registre del seu camí personal entre llibres.
Un tresor que creix amb la lectura
Introduir el diari lector a casa o a l’escola és senzill i no ha de convertir-se mai en una obligació. El més important és crear un moment de calma després de cada lectura, encara que siga breu, i oferir-los la llibertat d’escriure o dibuixar el que els sorgisca. No es tracta de respondre sempre a preguntes concretes, sinó de deixar que el diari siga un espai flexible, propi i lliure. A vegades, serà una frase; altres, un dibuix; altres, un comentari espontani sobre un personatge. Tot és vàlid si els ajuda a connectar amb el que ha llegit.
A mesura que passen els mesos, el diari lector es converteix en un tresor, un recull d’emocions, pensaments, escenes dibuixades i llibres viscuts amb intensitat. Quan tornen enrere i el rellegeixen, descobreixen com han canviat, com han crescut i quins llibres els han deixat empremta. És un àlbum de moments lectors, una finestra a la seua creativitat i al seu món interior.
