L’Oceanogràfic inspira les noves generacions de guardians dels oceans
Més de 100.000 escolars van visitar el major aquari d’Europa en 2025 per a descobrir,aprendre i protegir la mar i els seus habitants. Molts van participar en els ‘viages educatius’
Aula
En un temps en què els reptes mediambientals es tornen cada vegada més urgents, educar en la protecció de mars i oceans s’ha convertit en una prioritat. L’Oceanogràfic de València i la seua Fundació, com a centre de conservació i divulgació de l’ecosistema marí, ha consolidat el seu paper com una aula viva de l’oceà. Durant l’any 2025, més de 100.000 escolars van travessar les seues portes per a aprendre i descobrir el vincle entre els ecosistemes marins i el futur del Planeta. Molts d’eixos escolars van participar en els ‘viatges’, propostes didàctiques dissenyades pel departament d’Educació de lOceanogràfic perquè els més joves comprenguen, de manera experiencial, els principis que regixen la vida marina i les amenaces que enfronta.
De l’emoció al coneixement
Els ‘viatges’ educatius són molt més que una visita. Són itineraris pedagògics dissenyats per a connectar amb el currículum escolar i adaptats a cada etapa, des d’Infantil fins a Secundària i cicles superiors. Durant l’any passat, activitats com el ‘Viatge del Tauró’, ‘Viatjant amb Marina’ o ‘Viatge als Pols’ van permetre abordar continguts com la biodiversitat de l’oceà, el paper dels depredadors en els ecosistemes o els efectes del canvi climàtic. En este marc, iniciatives complementàries han enriquit l’oferta educativa durant 2025 amb propostes que combinen aprenentatge actiu i experiències.
Una d’elles és el programa de travessies educatives a bord de la goleta Tirant Primer, impulsat en col·laboració amb la Conselleria de Educació. Unes eixides a la mar que combinen formació en navegació a vela amb tallers d’educació ambiental i divulgació científica, permetent als participants adquirir coneixements pràctics sobre biodiversitat marina, navegació sostenible i el paper d’ecosistemes com la Posidònia oceanica.
A més de les propostes didàctiques basades en la visita a l’aquari i les travessies temàtiques, l’Oceanogràfic ha acompanyat a centres educatius en projectes a llarg termini que connecten amb la comunitat. Un exemple destacat en 2025 és el CEIP Santiago Apòstol del Cabanyal, que va obtindre el certificat d’Escola Blava dins de la Xarxa Europea d’Escoles Blaves, després de desenvolupar un projecte educatiu de set mesos centrat en la cultura oceànica. El reconeixement d’Escola Blava premia el compromís del centre amb l’educació marina mitjançant activitats com a neteges de platja, visites l’Oceanogràfic, soltes de tortugues i tallers d’investigació i creativitat relacionats amb la vida marina. L’Oceanogràfic coordina en la Comunitat Valenciana la Xarxa Europea d’Escoles Blaves, integrada en la coalició EU4Ocean recolzada per la Comissió Europea. Este programa promou l’alfabetització oceànica entre els joves i fa costat als centres educatius interessats a posar l’oceà en el centre de l’aprenentatge.
Més enllà de les visites i els programes especialitzats, en 2025 l’Oceanogràfic també va realitzar més de 400 soltes de tortugues marines recuperades amb enfocament educatiu, a més de xarrades, trobades divulgatives i activitats formatives per a universitaris, com els cursos de maneig i manteniment de tortugues, taurons, meduses o mamífers marins.
L’aquari i la seua Fundació també han continuat amb les seues accions destinades a la formació del professorat i es va presentar el primer número dels Quaderns de la Mar, titulat ‘L’Albufera, un llac pel canvi’, una col·lecció dirigida al públic escolar que aborda conceptes científics i ambientals amb enfocaments gràfics i activitats educatives, que compta amb el patrocini de Caixa Popular.
