La robòtica de la Fundació Flors ja és un referent estatal
El model educatiu del col·legi de Vila-real complix 12 anys situant a l’alumnat en el centre del canvi tecnològic
Aula
Fundació Flors de Vila-real és un centre educatiu privat concertat pioner en l’ús de la informàtica i la tecnologia educativa. Amb un enfocament constructivista, cerca el màxim desenvolupament de les capacitats del seu alumnat a través de projectes intermodulars i una formació humana integral. Açò, l’ha convertit en un referent en la transformació digital de les aules. La seua participació activa en projectes Erasmus+ com l’organització de l’‘Hackearon Build your robot’ en Aveiro (Portugal) i l’organització de competicions pròpies com VilaBOT, en col·laboració amb l’Ajuntament de Vila-real, reforcen una projecció europea que situa a l’alumnat en el centre del canvi tecnològic.
De fet, Fundació Flors s’ha convertit recentment en protagonista educatiu nacional amb l’emissió del programa ‘El llenguatge de les màquines’ en RTVE, on s’ha valorat el seu innovador projecte de robòtica educativa. Este pla integral, pioner des de la seua implantació fa ja 12 anys, demostra com la tecnologia pot ser una eina d’aprenentatge significatiu des dels 3 anys fins a l’etapa de Secundària, connectant tecnologia, emocions i sostenibilitat.
Fundació Flors es va avançar a la demanda formativa actual, integrant el pensament computacional molt abans que fora obligatori en el currículum. En 2024, el centre va celebrar el desé aniversari d’un model que no sols cerca la destresa tècnica, sinó el desenvolupament de la creativitat, la lògica i el treball col·laboratiu.
En este centre concertat tenen molt clar que la robòtica a l’aula va molt més enllà del muntatge d’un robot: fomenta les vocacions STEM, l’acrònim dels termes en anglés ‘Science, Technology, Engineering and Mathematics’ (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques,) impulsa el pensament crític i creatiu, i potència el treball en equip. En enfrontar-se a problemes reals, els estudiants adquirixen nous coneixements, dissenyen solucions originals i desenvolupen habilitats fonamentals per al seu futur acadèmic i professional. A més, es convertixen en protagonistes actius del seu propi aprenentatge, descobrint que aprendre pot ser tant divertit com desafiador.
Mentoria en Infantil i enginyeria en ESO
L’aparició en RTVE mostra els tres vessants fonamentals que definixen el model educatiu d d’este centre castellonenc que oferix ensenyament des d’Infantil fins a Secundària (3 a 16 anys), així com també cicles Formació Professional de grau mitjà.
En el cas del segon cicle d’Infantil (3 a 5 anys), el programa d’este centre educatiu de la comarca de la Plana Baixa subratlla el valor de la mentoria. L’alumnat de Secundària actua com a tutor dels més xicotets, proposant-los reptes de programació sense pantalles mitjançant robots com BeeBots i Matatalab. En esta etapa educativa inicial es treballa el llenguatge direccional i conceptes espacials associats a temàtiques com el transport i les emocions.
Pel que fa a l’etapa de Primària (6 a 11 anys), Fundació Flors aposta per combinar la robòtica amb l’empatia. Així, utilitza robots CodeyRocky per a treballar l’educació emocional. Un projecte clau és l’associació de colors amb emocions, dissenyat per a ajudar a persones amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) a comprendre i expressar els seus sentiments.
Finalment, en Educació Secundària Obligatòria (ESO, etapa que va dels 12 als 16 anys, la proposta implica aportar solucions reals per als reptes actuals que encara el planeta Terra. Sota una filosofia ‘maker’, l’alumnat dissenya, imprimix emprant tecnologies 3D i programa els seus propis robots amb Arduino. L’enfocament és purament pràctic i social, orientant els reptes cap als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), com la neteja de residus plàstics a les platges.
