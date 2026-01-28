Un CEIP de Manises guanya el concurs ‘Dale voz a la tierra’
Més de 350 xiquets i xiquetes de 13 col·legis de la província de València han presentat els seus projectes per a cuidar el planeta
Aula
La Fundació EDP ha celebrat la final del concurs escolar ‘Dale voz a la tierra: ideas para la sostenibilidad», una iniciativa educativa integrada en el programa Escuela de la Energía, dissenyada per a fomentar la sostenibilitat, l’eficiència energètica i la consciència ambiental entre estudiants de segon i tercer cicle de Primària. En total, 350 xiquets i xiquetes de 13 col·legis de la província de Valencia han participat en la gala final d’esta edició, celebrada recentment a Sagunt, i on van compartir idees i projectes que busquen millorar el planeta des dels seus propis entorns. El CEIP Vicente Nicolás Balaguer de Manises ha sigut triat guanyador pel jurat i s’emporta 5.000 euros per a desenvolupar projectes sostenibles al centre. Per altra part, el Premi Extraordinari de Reconstrucció, dotat amb 3.000 euros, en reconeixement a les necessitats sorgides arran de la dana, va anar per al Col·legi La Immaculada de Paiporta.
Les propostes presentades per l’alumnat van destacar per la seua gran diversitat i creativitat, incloent-hi cançons, pòdcasts, històries animades, marionetes, contes, vídeos i projectes tecnològics. Els estudiants van abordar temes com el reciclatge, l’estalvi energètic, les energies renovables, el respecte per la naturalesa i la sostenibilitat quotidiana. A través de formats molt distints —des de batucades fins a superherois ecològics o idees d’autosuficiència energètica— van demostrar «un profund compromís amb la cura del planeta i una enorme capacitat per a comunicar-lo de manera original i pròxima», diuen des de l’organització.
Arwa Elbouzdoudi, alumna del Centre Escolar Santísimo Cristo de la Fe de València, va explicar que a classe havien apostat per un pòdcast en format vídeo». «Hem treballat moltíssim i hem tingut l’oportunitat de participar en el concurs i que ens hagen triat». Per la seua part, Martín Fuentes, del CEIP Mare de Déu de Vallivana de Picassent, va detallar algunes de les propostes del seu projecte, com la instal·lació de plaques solars i les seues prestacions tècniques, l’ús responsable de l’energia i de l’aigua, la creació d’un pàrquing de bicicletes, així com fomentar que l’alumnat acudisca caminant al col·legi. Finalment, Lucía García, del Col·legi Lluís Guarner de València, va subratllar l’impacte de les iniciatives sostenibles assenyalant que «les bones accions són contagioses i amb xicotetes accions s’aconseguixen grans assoliments». «No fan falta superpoders, només persones que vulguen cuidar el planeta», va recordar.
La gala, celebrada en el Teatre Joaquín Rodrigo de Sagunt, va reunir als CEIP San Luis (Buñol), Camí de l’Horta (València), CEIP Rodríguez Fornos (València), CEIP Vicente Nicolau Balaguer (Manises), CEIP IVAF Luis Fortich (València), Col·legi La Inmaculada (Paiporta), CEIP L’Ermita (Benifairó de les Valls), Santísimo Cristo de la Fe (València), , CEIP Ausiàs March (Alzira), CEIP Lluís Guarner (València), CEIP Los Pinos (Bicorp), CEIP Mare de Déu de Vallivana (Picassent)i el CEIP Ausiàs March (Sagunt).
