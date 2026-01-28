Convertir un llibre en guió per entendre millor una història
Passar del text narratiu al llenguatge escènic aprofundeix la comprensió, reforça l’expressió oral i dona una nova vida als llibres a l’aula
F. Bromera
Llegir una història és només el primer pas. Quan un llibre es transforma en un guió, el relat canvia de format, però també de mirada. Adaptar una obra escrita a un guió teatral o audiovisual convida l’alumnat a aprofundir en la història, a comprendre-la des de dins i a convertir-se en creadors actius del relat. Aquest procés transforma la lectura en una experiència viva, participativa i plena d’aprenentatges.
Adaptar un llibre a guió implica tornar a llegir amb atenció, seleccionar allò essencial i entendre què fa avançar realment la història. L’alumnat ha d’identificar els personatges, els moments clau i els conflictes principals, i decidir què és important mantindre i què pot quedar fora. Este exercici de síntesi millora la comprensió lectora i ajuda a desenvolupar la capacitat d’anàlisi, ja que obliga a mirar el text amb uns ulls crítics i reflexius.
Un dels grans beneficis d’este procés és que permet entendre com funcionen les històries. Quan passen d’un text narratiu a un guió, l’alumnat descobreix que no tot es pot explicar de la mateixa manera. El narrador desapareix o es redueix, i són els diàlegs, les accions i les escenes les que han de transmetre emocions, informació i intencions. Això afavoreix un ús més conscient del llenguatge i ajuda a comprendre com les paraules poden construir significat a través de la veu i l’acció.
A nivell emocional, adaptar un llibre a guió reforça el vincle amb els personatges. L’alumnat ha de preguntar-se què sent cada personatge, com parla, com reaccionaria davant d’una situació concreta i com es relaciona amb els altres. Este treball fomenta l’empatia, ja que posar-se en la pell d’un personatge implica entendre les seues emocions i motivacions. Quan després es llegeixen o es representen els diàlegs, esta connexió es fa encara més profunda.
El treball amb guions també potencia habilitats socials importants. Sovint es tracta d’una tasca compartida, en què cal escoltar, posar-se d’acord i prendre decisions col·lectives. L’alumnat aprén a respectar diferents punts de vista, a negociar i a valorar les aportacions del grup. La història deixa de ser un procés individual per convertir-se en una creació conjunta, fet que reforça la cooperació i el sentit de pertinença.
Pel que fa al procés d’adaptació, és important començar de manera senzilla. El primer pas és triar un llibre adequat i rellegir-lo amb una mirada diferent, pensant ja en com es podria convertir en escenes. A partir d’ací, es poden identificar els moments més rellevants de la història i ordenar-los de manera clara. Després, es construeixen els diàlegs, intentant que siguen coherents amb cada personatge i amb el to del relat original. No cal buscar un guió perfecte ni seguir totes les normes formals. En l’àmbit educatiu, l’objectiu és el procés i tot el que s’aprén durant el camí. El guió pot ser senzill, amb llenguatge proper i estructures accessibles. També es pot jugar amb la història, modificar escenes, inventar-ne de noves o canviar el final, fomentant així la creativitat i el pensament crític.
Una vegada el guió està escrit, llegir-lo en veu alta o representar-lo dona sentit a tot el treball fet. L’alumnat descobreix com canvien les paraules quan es diuen, com el to de veu, el gest i el silenci també comuniquen. Este pas reforça l’expressió oral, la seguretat i la confiança, i ajuda a valorar el propi treball i el del grup.
En definitiva, transformar un llibre en guió és una manera rica i significativa d’aprofundir en la lectura. És una pràctica que uneix comprensió lectora, creativitat, expressió i treball col·lectiu en una mateixa experiència. Quan l’alumnat passa de llegir a crear, entén que les històries no només es consumeixen, sinó que també es poden reinterpretar, transformar i viure des de múltiples mirades.
