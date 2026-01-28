Fundació Oceanogràfic canvia la forma de mirar la mar de la xicalla
El projecte educatiu ‘Viatge pel Mediterrani’ de l’Oceanogràfic junt amb el col·legi Santiago Apòstol del Cabanyal combina el treball de l’alumnat a l’aula i les activitats en l’entorn marí durant tot un curs sencer
Aula
La Fundació Oceanogràfic posa el focus en el valor de l’educació ambiental com a eina de transformació social en contextos escolars. El projecte ‘Viatge pel Mediterrani’, impulsat pel departament d’Educació de l’Oceanogràfic i desenvolupat al costat del Col·legi Santiago Apòstol del Cabanyal, ha permés observar com l’experiència educativa i la connexió amb l’entorn marí influïxen en la forma en la qual l’alumnat el comprén i representa.
Durant tot un curs la iniciativa ha connectat l’educació ambiental no formal amb el treball diari a l’aula, integrant experiències, continguts científics i una metodologia basada en les emocions, amb els nounats de tortugues marines com a fil conductor. Un dels indicadors de l’impacte del projecte ha sigut compar dels dibuixos realitzats per l’alumnat abans i després.
A l’inici del curs, les representacions de la mar es caracteritzaven per una visió simplificada. Dibuixos en els quals es plasmava aigua blava, sol, algun peix i escassa biodiversitat. El Mediterrani apareixia com un espai descontextualitzat i alié als problemes ambientals. Després d’un any de treball educatiu, els dibuixos finals reflectixen una evolució en el coneixement de la biodiversitat i la percepció del medi marí.
L’alumnat ha enriquit els dibuixos amb espècies autòctones com a tortugues marines, taurons, meduses o peixos propis del Mediterrani, així com espècies de l’ecosistema, com la posidònia. Al costat de la biodiversitat, van començar a aparéixer també amenaces ambientals, com els residus plàstics, les xarxes i altres impactes derivats de l’activitat humana. Amb això, els alumnes reconeixen espècies i hàbitats i saben identificar els problemes concrets que afecten la mar. L’evolució dels dibuixos es convertix així en una metàfora de l’aprenentatge i d’una major consciència ambiental.
A més, en el col·legi es va crear un ‘Racó marí’ amb materials educatius cedits per la Fundació Oceanogràfic, que va servir com a espai per a conéixer millor l’oceà des de l’aula. A això es van sumar diverses neteges de la platja de la Malva-rosa, on l’alumnat va arreplegar residus i els va analitzar i va classificar en l’aula.
La connexió amb l’entorn marí s’ha eforçat mitjançant itineraris educatius per l’Oceanogràfic i visites a l’ARCA de la Mar, el centre de recuperació de fauna marina. Una altra de les experiències ha sigut l’assistència a la solta d’una tortuga marina recuperada, en la qual els escolars van actuar com a transmissors del coneixement davant les seues famílies.
Els resultats posen de manifest que la col·laboració entre institucions educatives i científiques pot generar processos de transformació, especialment en contextos de vulnerabilitat social.
‘Viatge pel Mediterrani’ demostra que l’educació ambiental, quan es basa en l’experiència, l’emoció i el coneixement millora la comprensió del medi marí i contribuïx a formar una ciutadania més crítica, conscient i compromesa amb el seu entorn.
