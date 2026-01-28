Parlem de...
Josep Ballester: Un escriptor al servei de la paraula
Aula
Josep Ballester (Alzira, 1961) és poeta, assagista, traductor i professor de literatura contemporània a la Universitat de València. La seua trajectòria combina la creació literària amb una dedicació constant a l’estudi, la docència i la difusió de la lectura. Format a Alzira i a la Universitat de València, es llicencià en Filologia Catalana l’any 1985 i es doctorà en literatura contemporània el 1991. Des d’aleshores ha exercit la docència universitària, especialment en l’àmbit de l’educació literària, i ha participat activament en el món cultural com a membre i vicepresident de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.
La poesia ocupa un lloc central en la seua obra, amb llibres com ‘Oasi, L’holandès errant’, ‘La mar’ o ‘L’odi’, reunits parcialment en l’antologia ‘Les muses inquietants’. Paral·lelament, ha desenvolupat una destacada obra assagística, amb títols com Joan Fuster: una aventura lírica, ‘Temps de quarantena’ o ‘L’educació literària’, on reflexiona sobre la literatura, la cultura i el paper del lector.
Com a traductor, ha apropat al català autors fonamentals de la literatura italiana, com Dario Fo, Salvatore Quasimodo o Pier Paolo Pasolini. Una tasca que reforça la seua mirada oberta i comparatista.
Ballester representa una manera d’entendre la literatura vinculada al rigor, a la tradició i al compromís cultural. Una obra construïda amb constància, pensada per llegir, rellegir i fer créixer lectors.
Al llarg dels anys, Ballester ha mantingut una presència constant en revistes culturals i mitjans de comunicació, exercint la crítica literària i el columnisme. La seua veu, clara i exigent, defensa la lectura com un acte de llibertat i de construcció personal, imprescindible per entendre el món i transformar-lo.
