Premi al talent informàtic
L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat de València reunix a més de 50 estudiants valencians en la fase autonòmica l’Olimpíada Informàtica. La cita és clau per a impulsar vocacions tecnològiques i acostar a l’alumnat participant a l’entorn universitari
M. B.
L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat de València (ETSE-UV) va ser una de les seus de l’Olimpíada Informàtica de la Comunitat Valenciana (OICV), una cita acadèmica que va reunir el divendres passat un total de 128 estudiants de Secundària, Batxillerat i cicles formatius en una modalitat de doble seu, compartida amb l’Escola Politècnica Superior de la Universitat d’Alacant, on també se van fer proves.
En total, 56 alumnes van participar en la seu de València, que va tornar a consolidar-se com un referent en la promoció del talent jove en l’àmbit de la informàtica i va suposar, per a molts dels participants, una primera presa de contacte amb l’entorn universitari, així com amb les titulacions vinculades a l’enginyeria i a la tecnologia. És una manera de mantindre vocacions entre l’alumnat preuniversitaria.
Durant la prova, els estudiants van haver de resoldre entre quatre i cinc exercicis de programació utilitzant llenguatges com a C++, Java o Python. Els reptes plantejats avaluen habilitats com l’anàlisi informàtica, el disseny d’algoritmes, les estructures de dades, la programació o la resolució de problemes aplicats a situacions del món real.
La jornada donarà inici a les 8.30 hores en la seu de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, situada al Campus de Burjassot de la Universitat de València. Després de la benvinguda als participants, es realitzà una sessió informativa en la qual s’explicà el funcionament de l’Olimpíada Informàtica i els seus criteris d’avaluació. A les 10.00 hores, començà la prova, que tingué una duració total de tres hores. Una vegada finalitzada la competició, el jurat va procedir a la deliberació i va fer públics els resultats definitius, en un acte, amb l’entrega dels diplomes.
Gran implicació
L’organització de l’esdeveniment va implicar la participació de 16 professors en la preparació i el desenvolupament de la prova, en coordinació amb l’Associació de Professors d’Informàtica de la Comunitat Valenciana. Immaculada Coma, subdirectora de la ETSE-UV i responsable de l’organització de la OICV, subratlla la rellevància d’este treball conjunt. «Per a la ETSE-UV és un gran esforç organitzar una prova d’estes característiques, però també una oportunitat per a acostar la universitat a l’alumnat que participa en esta olimpíada». Des de l’organització també es vol felicitar a tots els estudiants participants, pel nivell de preparació demostrat, així com agrair la labor del professorat i el suport de les famílies de l’alumnat participant. «El resultat d’esta olimpíada és fruit del treball previ dels alumnes, de l’acompanyament dels seus professors i del suport de les seues famílies», va destacar Coma el divendres.
Reconeixement a l’alumnat guanyador
Després de la realització de la prova i les oportunes deliberacions, el primer premi va ser per a Maurici José Pérez, del Col·legi La Salle Paterna, seguit de Pedro Segarra, del Col·legi Agora Lledó International School de Castelló de la Plana, que va obtindre el segon lloc, i Marc Calduch, de l’IES Leopoldo Querol de Vinaròs, que va aconseguir la tercera posició. A més, es van concedir dos accèssits a Carlos Fuentes, del Col·legi Nuestra Señora del Pilar de València, i a Sara Ruiz, del Col·legi La Salle Paterna.
Els primers classificats de cadascuna de les seus van obtindre l’accés directe a l’Olimpíada Informàtica Espanyola, que se celebrarà a Valladolid del 10 al 12 d’abril, i d’on exirà la delegació espanyola que participarà, més endavant, en diverses proves internacionals . La resta de participants valencians tindrà també la possibilitat d’optar a la fase nacional a través del classificatori obert, que es disputarà en modalitat en línia el pròxim 18 de març. A més, com a reconeixement al talent i a l’esforç, la Universitat de València concedirà als tres primers classificats una ajuda a l’estudi dotada de 1.000 euros, destinada a la matrícula en qualsevol dels graus de la universitat durant els pròxims dos anys. Així, amb esta iniciativa, la ETSE-UV reforça el seu compromís amb la detecció i l’impuls del talent jove, consolidant l’Olimpíada Informàtica com una cita clau en el calendari acadèmic de la Comunitat Valenciana.
L’Olimpíada Informàtica de la Comunitat Valenciana classifica a estudiants de Secundària, Batxillerat o Grau Mitjà —menors de 20 anys— que representen a la Comunitat Valenciana en l’Olimpíada Informàtica d’Espanya i, en funció de la seua classificació, en l’Olimpíada Informàtica Internacional. Està coorganitzada per la Universitat de València i la Universitat d’Alacant, amb la col·laboració de l’Associació de Professors d’Informàtica de la Comunitat Valenciana.
Quant a l‘àmbit nacional, l’Olimpíada Informàtica Espanyola es ve convocant a Espanya des de 1997, sempre sota els auspicis de la Fundació Aula Escola Europea de Barcelona. L’equip espanyol ha estat present en totes les edicions de l’Olimpíada Informàtica Internacional (IOI) des de 1997 fins a l’actualitat.
En les passades convocatòries, l’alumnat valencià va obtindre uns resultats destacats a nivell nacional. La guanyadora regional en l’última edició, Ariadna Franch, alumna de Batxillerat de l’IES Josep Ribera de Xàtiva, va obtindre la medalla de bronze en la competició nacional. Esta victòria és valuosa, a més, perque els estudis d’Informàtica han estat, tradicionalment, molt masculinitzxats.
Així, l’Olimpíada Informàtica de la Comunitat Valenciana es consolida com una plataforma clau per a impulsar vocacions tecnològiques i acostar a l’alumnat participant a l’entorn universitari.Este primer contacte resulta essencial per a posar en valor la formació acadèmica de grau en àrees com la Informàtica, la Telemàtica i la Multimèdia, disciplines que constitueixen els pilars de la transformació digital i ofereixen les eines necessàries per a liderar la innovació en una societat cada vegada més connectada i visual.
A més, obrint el ventall, cada any, milers d’estudiants de tot el país competixen en les fases autonòmiques de les Olimpíades Científiques, que donen accés a la competició nacional en les matèries de Física, Matemàtiques, Química, Biologia, Geologia i Economia, a més d’informàtica.
Cal destacar la participació de la Comunitat Valenciana, que, en la convocatòria de 2025, va aconseguir quinze medalles en les fases nacionals de les diferents disciplines, sent la comunitat autònoma més guardonada, seguida de Madrid i Catalunya.
