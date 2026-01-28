Tret d’eixida a la Lliga de Debat amb 7.000 estudiants
Aula
Comencen les fases locals de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 2026 de la Xarxa Vives d’Universitats. Un total de 201 centres docents amb 7.000 estudiants participaran en esta competició d’oratòria que cerca potenciar l’ús de la paraula, el diàleg i l’intercanvi d’idees, així com crear un espai de formació on s’utilitza el català com a llengua vehicular. Enguany, els estudiants s’enfronten a una qüestió tant viva com necessària: «Estem davant d’una joventut més masclista?». Esta qüestió convida els estudiants a investigar i a preparar arguments sòlids a favor i en contra, explorant com el masclisme influïx en la cultura i els valors actuals, en un exercici de reflexió que connecta directament amb la seua realitat social.
L’èxit de la competició es fa visible en la gran resposta dels centres en esta edició. A la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat participa l’alumnat de 4t d’ESO, Batxillerat i Formació Professional d’entre 15 i 18 anys de la Comunitat Valenciana, Catalunya i Andorra. Els centres escolars s’inscriuen com a participants en una universitat on disputaran una fase local amb centres de la mateixa demarcació geogràfica. En esta fase local es classificarà l’equip que representarà a la universitat en la fase final de la competició, que tindrà lloc del 20 al 22 d’abril a la Universitat d’Alacant.
