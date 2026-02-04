Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

‘Camacuc’ arriba a 50 escoles afectades per la barrancada

Netejant la seu de ‘Camacuc’, a Paiporta, després del 29-O | L-EMV

Redacción Levante-EMV

Després de la barrancada del 29-O, que afectà greument la seu de ‘Camacuc’ i va provocar pèrdues materials importants, la revista va rebre una gran onada de suport i complicitat. «Lluny d’aturar-nos, esta resposta col·lectiva va reforçar el projecte i ens va animar a continuar compartint cultura, imaginació i lectura en valencià», destaquen des de ‘Camacuc’. Moltes persones i col·lectius ajudaren a reconstruir ‘Camacuc’ a través de subscripcions solidàries, pensades no només per donar suport a la revista sinó, també, perquè ‘Camacuc’ poguera arribar a persones, entitats i centres educatius que havien patit la catàstrofe.

Gràcies a esta resposta col·lectiva, es feren 600 subscripcions solidàries, que han permés que la revista arribe a 50 escoles afectades per la dana, una xifra molt important que demostra l’estima que moltes persones tenen per este projecte que, al llarg de més de 40 anys, ha contribuït a normalitzar la lectura en valencià. ‘Camacuc’ ha continuat arribant a xiquets i xiquetes en un moment especialment dur, acostant-los la lectura, la il·lustració i la cultura en valencià. «Després de veure la nostra seu completament destrossada, el suport rebut fou un colp d’ànim enorme. Les subscripcions solidàries ens han recordat que ‘Camacuc’ no és només una revista, sinó una comunitat que cuida, estima i respon quan fa falta», explica el director de ‘Camacuc’, Joan Escrivà.

