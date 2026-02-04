Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crimen canónigoGuardería AlgemesíSeguridad vial ValènciaColas padrónPlazas funcionarios GeneralitatVPO AlicanteBaliza V16
instagramlinkedin

Jocs de taula literaris per aprendre jugant

Una proposta per impulsar hàbits lectors des de l’escola a través del joc, amb idees senzilles, inclusives i plenes de creativitat

Jocs de taula literaris per aprendre jugant

Jocs de taula literaris per aprendre jugant

F. Bromera

El joc de taula és una porta d’entrada natural al llenguatge i a la narrativa. Quan l’alumnat juga, posa en marxa l’atenció, la memòria i l’expressió oral sense adonar-se’n. Traslladar eixa energia al món dels llibres fa que la lectura deixe de percebre’s com una obligació i es convertisca en una experiència compartida. El tauler, les cartes, els daus o les fitxes creen contextos de significat on la paraula es mou, es negocia i es fa viva. A més, l’error deixa de ser un entrebanc per passar a ser una oportunitat de millora, i això reforça l’autoestima lectora, especialment en aquell alumnat que necessita més temps o suport, perquè troba en el joc un marc segur on provar, equivocar-se, rectificar i tornar a intentar-ho.

Aquest tipus de propostes lúdiques obri la porta a descobrir llenguatges, recursos expressius i maneres de contar, i permet a l’alumnat participar de manera activa en processos propis de la lectura: deduir, imaginar, anticipar, reconstruir i interpretar. D’aquesta manera, mentre juga, també aprén a llegir millor, perquè experimenta directament què significa donar vida a una història i veure com cada decisió canvia el rumb de la narració. Allò que en una fitxa d’exercicis podria semblar mecànic, al tauler es converteix en repte, en conversa i en motiu per rellegir amb propòsit.

L’hàbit no naix d’un dia a l’altre; es cultiva mitjançant experiències breus, agradables i repetides que deixen bona memòria. Quan el joc acompanya la lectura, s’estableixen rutines que conviden a obrir el llibre per continuar la partida, anotar pistes o rellegir fragments que donen avantatge estratègic. Aquesta necessitat lúdica de tornar al text genera relectures naturals i millora la comprensió, perquè cada repàs té una finalitat clara. A l’aula, el joc facilita rols diversos: qui llig en veu alta per donar informació al grup, qui escolta i comprova detalls, qui sintetitza el que s’ha descobert i qui dibuixa el mapa de la trama per visualitzar el progrés.

Amb cartolina, retoladors i adhesius és possible muntar propostes molt efectives que no depenen de materials sofisticats. Un joc de cartes amb personatges, llocs i objectes permet construir escenes a partir de combinacions aleatòries i, després, comparar-les amb la lectura feta, activant comprensió i creativitat. Uns daus amb verbs, emocions i temps verbals transformen qualsevol fragment en una escena nova que cal oralitzar o dramatitzar, reforçant fluïdesa, entonació i adequació. Un tauler espiral amb caselles de «relata», «descriu», «interpreta» o «argumenta» converteix la sessió en un entrenament d’estratègies lectores sense caure en exercicis mecànics.

El joc de taula literari és altament adaptable i permet atendre la diversitat real de l’aula. Es poden ajustar regles, temps i quantitat de text per donar cabuda a necessitats específiques, oferint ajudes visuals, lectura compartida, pistes graduades o torns de consulta al diccionari. El component cooperatiu redueix la pressió individual i fomenta la regulació emocional; repartir rols, alternar lideratges i celebrar els encerts del grup crea un clima segur on arriscar-se amb el llenguatge, preguntar i equivocar-se sense por. Així, el joc no sols mesura resultats, sinó que acompanya processos i dona veu a tot l’alumnat.

Noticias relacionadas

D’aquesta manera, lectura i joc deixen rastre, es creen rituals, s’arxiven regles personalitzades, es documenten aprenentatges i es construeix una memòria afectiva al voltant dels llibres. Quan l’alumnat explica al grup com ha inventat una ronda final, com ha canviat una norma per fer-la més inclusiva o com ha trobat una pista rellegint amb més atenció, s’atorga a si mateix un paper d’expert que incrementa l’autonomia i multiplica la motivació.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents