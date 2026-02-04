Jocs de taula literaris per aprendre jugant
Una proposta per impulsar hàbits lectors des de l’escola a través del joc, amb idees senzilles, inclusives i plenes de creativitat
F. Bromera
El joc de taula és una porta d’entrada natural al llenguatge i a la narrativa. Quan l’alumnat juga, posa en marxa l’atenció, la memòria i l’expressió oral sense adonar-se’n. Traslladar eixa energia al món dels llibres fa que la lectura deixe de percebre’s com una obligació i es convertisca en una experiència compartida. El tauler, les cartes, els daus o les fitxes creen contextos de significat on la paraula es mou, es negocia i es fa viva. A més, l’error deixa de ser un entrebanc per passar a ser una oportunitat de millora, i això reforça l’autoestima lectora, especialment en aquell alumnat que necessita més temps o suport, perquè troba en el joc un marc segur on provar, equivocar-se, rectificar i tornar a intentar-ho.
Aquest tipus de propostes lúdiques obri la porta a descobrir llenguatges, recursos expressius i maneres de contar, i permet a l’alumnat participar de manera activa en processos propis de la lectura: deduir, imaginar, anticipar, reconstruir i interpretar. D’aquesta manera, mentre juga, també aprén a llegir millor, perquè experimenta directament què significa donar vida a una història i veure com cada decisió canvia el rumb de la narració. Allò que en una fitxa d’exercicis podria semblar mecànic, al tauler es converteix en repte, en conversa i en motiu per rellegir amb propòsit.
L’hàbit no naix d’un dia a l’altre; es cultiva mitjançant experiències breus, agradables i repetides que deixen bona memòria. Quan el joc acompanya la lectura, s’estableixen rutines que conviden a obrir el llibre per continuar la partida, anotar pistes o rellegir fragments que donen avantatge estratègic. Aquesta necessitat lúdica de tornar al text genera relectures naturals i millora la comprensió, perquè cada repàs té una finalitat clara. A l’aula, el joc facilita rols diversos: qui llig en veu alta per donar informació al grup, qui escolta i comprova detalls, qui sintetitza el que s’ha descobert i qui dibuixa el mapa de la trama per visualitzar el progrés.
Amb cartolina, retoladors i adhesius és possible muntar propostes molt efectives que no depenen de materials sofisticats. Un joc de cartes amb personatges, llocs i objectes permet construir escenes a partir de combinacions aleatòries i, després, comparar-les amb la lectura feta, activant comprensió i creativitat. Uns daus amb verbs, emocions i temps verbals transformen qualsevol fragment en una escena nova que cal oralitzar o dramatitzar, reforçant fluïdesa, entonació i adequació. Un tauler espiral amb caselles de «relata», «descriu», «interpreta» o «argumenta» converteix la sessió en un entrenament d’estratègies lectores sense caure en exercicis mecànics.
El joc de taula literari és altament adaptable i permet atendre la diversitat real de l’aula. Es poden ajustar regles, temps i quantitat de text per donar cabuda a necessitats específiques, oferint ajudes visuals, lectura compartida, pistes graduades o torns de consulta al diccionari. El component cooperatiu redueix la pressió individual i fomenta la regulació emocional; repartir rols, alternar lideratges i celebrar els encerts del grup crea un clima segur on arriscar-se amb el llenguatge, preguntar i equivocar-se sense por. Així, el joc no sols mesura resultats, sinó que acompanya processos i dona veu a tot l’alumnat.
D’aquesta manera, lectura i joc deixen rastre, es creen rituals, s’arxiven regles personalitzades, es documenten aprenentatges i es construeix una memòria afectiva al voltant dels llibres. Quan l’alumnat explica al grup com ha inventat una ronda final, com ha canviat una norma per fer-la més inclusiva o com ha trobat una pista rellegint amb més atenció, s’atorga a si mateix un paper d’expert que incrementa l’autonomia i multiplica la motivació.
