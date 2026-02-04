Més que comptes
Per què la resolució de problemes transforma l'aprenentatge de les matemàtiques
Onofre Monzó del Olmo
Durant dècades, la imatge arquetípica d’una classe de matemàtiques ha sigut la d’un docent escrivint una fórmula en la pissarra i 30 alumnes aplicant-la repetitivament en exercicis idèntics. Aquest enfocament tradicional, centrat en la mecanització i l’algorisme, sovint produeix estudiants capaços d’operar, però incapaços de pensar. Enfront d’això, l’ensenyament basat en la resolució de problemes emergeix no sols com una metodologia didàctica, sinó com una necessitat formativa per al segle XXI.
La diferència fonamental entre un ‘exercici’ tradicional i un ‘problema’ radica en la immediatesa de la solució. En l’ensenyament tradicional, l’alumne coneix el camí per endavant; en la resolució de problemes, ha de construir-lo. Ací és on la visió de George Pólya continua sent la pedra angular. En la seua obra seminal ‘How to Solve It’, Pólya va establir que les matemàtiques no són un esport d’espectadors. El seu mètode de 4 fases (comprendre el problema, concebre un pla, executar-lo i examinar la solució) desplaça el focus del resultat final cap al procés. L’avantatge pedagògic és clar: mentre que l’ensenyament tradicional premia la memòria, l’enfocament de Pólya premia l’heurística. L’alumne aprén estratègies generals (buscar patrons, simplificar el problema, treballar cap arrere) que són transferibles a qualsevol situació de la vida real, fomentant un pensament flexible i creatiu.
No obstant això, conéixer les estratègies no és suficient. Alan H. Schoenfeld va ampliar el treball de Pólya introduint una dimensió psicològica crucial: la metacognició. Schoenfeld va demostrar que la diferència entre un expert i un novell no és només la quantitat de coneixements, sinó com gestionen els seus recursos mentals (el ‘control’) i quin sistema de creences posseeixen.
L’ensenyament tradicional sovint inculca creences errònies, com que «si un problema matemàtic no es resol en 5 minuts, és impossible» o que «només existeix una forma correcta de fer-ho». L’ensenyament basat en problemes desmunta aquests mites. En enfrontar-se a desafiaments oberts, els estudiants aprenen a gestionar la frustració, a monitorar el seu propi pensament («M’està portant això a alguna part?») i a entendre que l’error és una part natural i valuosa de l’aprenentatge. Això genera una resiliència intel·lectual que la memorització mai podrà atorgar.
Aquesta transició didàctica no és un capritx teòric, sinó una exigència global i normativa. El marc de les proves PISA de l’OCDE ha redefinit l’èxit matemàtic allunyant-se de la mera execució aritmètica per a centrar-se en l’alfabetització matemàtica: la capacitat de formular, emprar i interpretar les matemàtiques en contextos variats. PISA no pregunta «Quant és x?», sinó «Com utilitzes les matemàtiques per a decidir quina hipoteca et convé?». A Espanya, la LOMLOE integra aquest testimoni en el currículum. La llei abandona l’acumulació de continguts enciclopèdics per a prioritzar les competències específiques. S’introdueix explícitament el domini socioafectiu (superació de bloquejos, actitud positiva) i es defineix el ‘sentit matemàtic’ com un conjunt de destreses per a entendre el món. Sota la LOMLOE, la resolució de problemes deixa de ser un apartat al final del tema per a convertir-se en l’eix vertebrador de l’aprenentatge.
Conclusió: Formem ciutadans, no calculadores. L’ensenyament tradicional prepara als estudiants per a un món predictible que ja no existeix. Per contra, la resolució de problemes ofereix avantatges inavaluables: autonomia (l’alumne deixa de dependre de la recepta del professor); pensament crític; i connexió real (les matemàtiques es perceben com una eina útil, no com una abstracció arbitrària). Adoptar els enfocaments de Pólya i Schoenfeld, alineats amb PISA i la LOMLOE, suposa entendre que la finalitat de les matemàtiques no és que l’alumne sàpia repetir una fórmula, sinó que sàpia pensar, raonar i actuar davant la incertesa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Álvaro Arbeloa: 'El Valencia CF jugará contra el Real Madrid el partido del año
- Sagunt, la única población de la C. Valenciana que proyectará las películas finalistas del Premio LUX
- Colas infinitas en el Ayuntamiento de València por el padrón y la regularización de migrantes
- El sector del alquiler de bicicletas se hunde en València
- El cuartel de la Guardia Civil de Cullera cerrará de noche cuatro meses al año
- Detenido un guardia civil de Oliva por cobrar comisiones por pasar la ITV a coches en mal estado
- El primer centro de datos de València abrirá en marzo de 2027 y busca más de 100 trabajadores
- Detienen a la dueña de una guardería en Algemesí por presunto maltrato a niños