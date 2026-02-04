Tallers de cuina contra l'abandonament escolar
Les classes, organitzades per Justícia Alimentària i amb estudiants del Programa d’Aules Compartides (PAC) , combinen teoria i pràctica. A més, reforcen l’autoestima i la motivació de l’alumnat i han convertit l’ampa del centre en un actor clau
M. B.
L’IES Peset Aleixandre de Paterna ha posat en marxa este curs el projecte ‘Emergència Climàtica sobre la taula’, de Justícia Alimentària, que apropa tallers de cuina a alumnat en risc d’abandonament escolar. La iniciativa, que combina aprenentatge pràctic i coneixements bàsics per a la vida com és alimentar-se de forma saludable i sostenible, està aconseguint millorar l’assistència i el vincle amb el centre, alhora que reforça l’autoestima de l’alumnat i obri un espai de trobada amb les famílies.
Al Peset Aleixandre, com en molts instituts de Secundària, «la participació familiar sol disminuir a mesura que l’alumnat avança d’etapa, i l’abandonament o la desconnexió escolar es vinculen sovint a la falta de motivació i de referents positius dins del sistema educatiu», diuen des de l’organització. Davant d’esta realitat, l’institut de Paterna, que col·labora amb Justícia Alimentària des del curs 2024-25, ha impulsat una proposta curricular que posa l’accent en l’experiència, la responsabilitat i el treball en equip.
Est projecte té com a objectiu transmetre a l’alumnat la importància d’entendre els vincles entre el sistema agroalimentari actual i la crisi ecosocial que vivim. Està implantat en cinc centres de secundària de la Comunitat Valenciana i en cada un s’adapta de forma diferent, segons la realitat del centre: a més del de Paternta, està a l’IES la Serranía, de Villar del Arzobispo; l’IES Benaguasil, a la població del mateix nom; l’IES Enric Valor, de Picanya; i l’IES Serra d’Irta, d’Alcalà de Xivert.
En este centre de l’Horta Nord s’ha decidit treballar amb les aules PAC (Programa d’Aules Compartides) —un programa específic per este tipus d’alumnat— amb l’objectiu que els aprenentatges contribuïsquen també a transformar els seus hàbits alimentaris i, així, millorar la seua salut física i emocional.
Es desenvolupa en format de tallers setmanals, dirigits per Justícia Alimentària, on l’alumnat planifica receptes, organitza tasques, aprén tècniques bàsiques i treballa hàbits d’autonomia i cura, alhora que comprenen la relació d’aquests hàbits amb el seu entorn.
A més de cuinar, el grup practica «competències transversals com la lectura de consignes, la gestió del temps, la higiene i la convivència, en un entorn que facilita la participació i redueix la por d’equivocar-se», diuen des de Justícia Alimentària. En despertar tant d’interés, els tallers de cuina s’han convertit en el nou fil conductor de l’assignatura, que, dins del projecte ‘Emergència Climàtica sobre la taula’, compta amb la subvenció de la Generalitat Valenciana.
L’assignatura ha millorat el grup
Des de l’inici del projecte, el professorat ha detectat una millora en la implicació i en la disposició a continuar en el centre: «No sols participen, aprenen diferents tècniques de cuina i com portar una alimentació més saludable i sostenible, sinó que tenen la capacitat de traure fora de l’aula el que cuinen, oferint els diferents productes a professorat i altres persones que treballen al centre».
Pablo Cuenca, cap d’estudis i professor d’Àmbit Científic en esta aula PAC, explica que també han observat un impacte emocional positiu perquè «l’alumnat es veu capaç de preparar un plat i compartir-lo amb la resta del grup, i després reproduir-lo també amb les seues famílies». Els dona «un plus d’autoestima dur a terme una activitat que interessa a la resta de l’alumnat, la qual cosa no és habitual en aquests grups», afegeix.
Tanmateix, altre dels efectes inesperats i més destacats ha sigut la transformació d’estos tallers en un punt de trobada amb l’ampa, que habitualment tenen menys presència a l’etapa de Secundària. La implicació ha arribat fins al punt que les famílies van fer l’esforç de fer una donació que ha permés comprar part de l’equipament necessari perquè el projecte funcione i continue creixent, com un forn, uns fogons, paelles, ganivets i batidors, també destinant una aportació econòmica de l’ajuntament.
A més, divendres passat, el centre va organitzar una arreplegada de parament de cuina, amb la col·laboració de la comunitat escolar i les persones interessades poden col·laborar portant material o contactant amb l’ampa del centre per a coordinar l’entrega.
Carmen Alarcón, mare i secretària de l’associació de famílies, explica que l’ampa s’ha involucrat molt en el projecte perquè «els ha motivat molt per a no deixar de vindre al centre, un reclam i una oportunitat per a que tinguen una projecció cap al futur». «Ens va semblar, a més de bonic, interessant a llarg termini per a ells, i sempre els agrada menjar-se el que fan».
