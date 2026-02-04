Torna la Valencianada amb la seua 10a edició
Un total de 1.490 alumnes de 22 centres valencians recorreran demà la ciutat de València en una gimcana tecnològica i educativa
M.B.
Un total de 1.490 alumnes de Secundària, Cicles Formatius i Batxillerat de 22 instituts valencians de 19 municipis participaran demà, 5 de febrer, en la Valencianada (#VLCda26 en les xarxes socials), un exercici de geolocalització i coneixement de la ciutat de València. Esta activitat, que es realitza des del curs 2014-2015, forma part del World Mobile City Project (#WMCP26), i este 2025-26 comptarà amb el lema: «La llengua ens fa poble». L’alumnat es desplaçarà per la ciutat, identificat amb una xapa, i recorrerà una espècie de gimcana molt cultural. En total es reuniran unes 1.600 persones .
L’activitat, organitzada a València per la Xarxa Cooperativa 1entretants, està adreçada als joves i els ha de permetre saber localitzar qualsevol punt de la ciutat tot combinant els mitjans clàssics amb l’ús de les darreres tecnologies (aplicacions mòbils de transport urbà, geolocalització, xarxes socials, codis QR o realitat augmentada). La preparació de l’activitat ha comportat una tasca d’elaboració de fitxes, informació sobre els edificis i la ciutat, i també sobre algunes aplicacions de mòbil amb les quals s’ajudaran els alumnes mentre visiten els monuments de la ciutat.
El 85 professors i professores en actiu, que participen en col·laboració amb l’Associació 1entretants, treballen des de setembre en la formació i pràctica de l’activitat en reunions per celebrar l’esdeveniment cultural que suposarà la desena gimcana. Enguany, es dedica la Valencianada a la fidelitat lingüística, l’estima per la llengua i la pau. A més, es farà un donatiu per solidaritat amb el poble de Palestina.
Tanmateix, l’activitat va més enllà dels grups que hi participen directament. Els docents de diferents assignatures que abasten la llengua (valencià, castellà, anglés, llatí...), les ciències socials, la biologia, la física i la química, l’educació plàstica i visual, l’educació física, l’animació sociocultural, la tecnologia, la informàtica i l’educació primària, han treballat també amb altres alumnes dels seus centres i els materials estaran a disposició de qualsevol altre professor o centre que vulga repetir l’experiència amb els seus alumnes.
Alguns instituts, a més, han preparat materials de treball previ que han presentat a altres alumnes del centre, que no hi participaran directament en l’activitat, perquè coneguen edificis tan emblemàtics com la Llotja de València, la Seu i l’estació del Nord, les facultats de les diferents universitats o els hospitals de la seua àrea d’influència.
Els objectius generals de la proposta, a més de la divulgació del patrimoni cultural valencià, consistixen a «establir ponts entre l’ensenyament formal i el no formal, i a fomentar l’ús del valencià relacionat amb les tecnologies de la informació i la comunicació amb l’ús de dispositius mòbils per a l’aprenentatge en contextos reals», diquen des d’1entretants.
Exposició d’aniversari
Com en la darrera edició l’activitat compta amb la col·laboració de l’Octubre CCC, centre de referència on s’han celebrat les reunions preparatòries i s’hi presentarà l’exposició preparada amb motiu de la desena edició. L’organització també compta amb el suport de l’Ajuntament de València, especialment de la regidoria d’Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals, i de l’EMT, que facilitarà la mobilitat dels participants, «amb la finalitat de promoure l’ús del transport públic i de publicitar de forma pràctica totes les línies que formen part de la xarxa d’autobusos», ja que l’alumnat haurà de desplaçar-se per tota la ciutat per arribar als 83 llocs que han estat seleccionats en les targetes informatives.
L’activitat començarà a les 9.00 hores, a la Plaça de la Reina. Després de l’acte de sortida, el professorat es traslladarà a l’Octubre Centre de Cultura Contemporània per a fer el seguiment de l’alumnat (amb geolocalització i veient les publicacions a xarxes). Participen centres d’Albal, Alcàsser, Algemesí, Burjassot, Canet d’en Berenguer, Carlet, Foios, Meliana, Mislata, Paterna, Picassent, Port de Sagunt, Puçol, Quart de Poblet, Requena, Torrent, Utiel, Xirivella i València.
